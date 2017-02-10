Объемы строительства в 2016 году сократились на 11%

В 2016 году в Армении было выполнено строительных работ почти на 398 млрд драмов. По сравнению с 2015 г. объемы строительства сократились на 11%.

В прошлом году 25% объемов строительства было выполнено на средства населения. В общем показателе преобладало строительство, осуществленное за счет международных кредитов.

Стоимость строительных работ на средства населения составила почти 100 млрд драмов, что на 12% меньше, чем в 2015 г.

В этом году сократились объемы строительства как за счет госбюджета, так и за счет средств населения, иностранных инвестиций, общинных бюджетов.

В 2016-ом с использованием международных кредитных средств было осуществлено строительство на сумму почти 60 млрд драмов. Это составляет 15% от общего объема выполненных работ. По сравнению с 2015 годом в прошлом году объемы строительства за счет международных кредитов выросли на 28%.

Отметим, что благодаря кредиту Азиатского банка развития в этом году объемы строительных работ выросли на 38%, а благодаря кредиту Всемирного банка – на 31%.