“Я был в Карабахе” – Коммандос отклонил приглашение белорусского коллеги

Генерал-лейтенант Аркадий Тер-Тадевосян (Коммандос), занимающий должность председателя Центрального совета ДОСААФ Армении, опубликовал в Фейсбуке свою официальную переписку с белорусским коллегой Иваном Дирманом, в которой предложение приехать в Минск отклонил на любопытном основании.

Председатель ДОСААФ Беларуси Иван Дирман 2 февраля обратился к Аркадию Тер-Тадевосяну с официальным письмом, в котором приглашал его принять участие в намеченных на 28 февраля торжественных мероприятиях в Минске, посвященных 90-летию образования ДОСААФ Беларуси.

В письме Дирман отметил, что в праздновании предусмотрено участие двух представителей ДОСААФ Армении, а также просил 15 февраля подтвердить свое участие. При этом расходы на проживание и питание белорусская сторона готова была взять на себя.

Ответ Аркадия Тер-Тадевосяна председателю ДОСААФ Беларуси состоял из одного предложения: “Уважаемый Иван Васильевич! Благодарю Вас за приглашение, но исходя из того, что я был в Карабахе, не смогу принять участие в 90-летии образования ДОСААФ Беларуси”.