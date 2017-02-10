В Правительстве обсуждены программы, представленные из Сюникской и Лорийской областей

Под председательством Премьер-министра Карена Карапетяна в Правительстве состоялось очередное совещание, в ходе которого были обсуждены пакеты инвестиционных программ, представленные из Сюникской и Лорийской областей.



Полученные из Сюникской области программы относятся к формированию базы снабжения сельхозтехникой, основанию холодильных хозяйств, переработке органической сельхозпродукции и др.



Из Лорийской области представлены программы, касающиеся производства хлеба, создания фермерских хозяйств, производства бумажных пакетов, переработки сельхозпродукции.

Премьер-министр отметил, что заинтересованные ведомства должны активно сотрудничать с предпринимателями из областей, чтобы в Правительство представлялись на обсуждение программы, предварительно оцененные и экономически просчитанные всеми соответствующими структурами.

«Будем одобрять логичные, создающие новые рабочие места программы и хорошие идеи», - сказал Премьер-министр.