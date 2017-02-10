Пятница, 10 февраля

Экономика

В Правительстве обсуждены программы, представленные из Сюникской и Лорийской областей



Под председательством Премьер-министра Карена Карапетяна в Правительстве состоялось очередное совещание, в ходе которого были обсуждены пакеты инвестиционных программ, представленные из Сюникской и Лорийской областей.

Полученные из Сюникской области программы относятся к формированию базы снабжения сельхозтехникой, основанию холодильных хозяйств, переработке органической сельхозпродукции и др.

Из Лорийской области представлены программы, касающиеся производства хлеба, создания фермерских хозяйств, производства бумажных пакетов, переработки сельхозпродукции.
Премьер-министр отметил, что заинтересованные ведомства должны активно сотрудничать с предпринимателями из областей, чтобы в Правительство представлялись на обсуждение программы, предварительно оцененные и экономически просчитанные всеми соответствующими структурами.

 «Будем одобрять логичные, создающие новые рабочие места программы и хорошие идеи», - сказал Премьер-министр.


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