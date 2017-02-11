Премьер-министр принял руководящий состав сферы транспорта государств-членов ЕАЭС

Премьер-министр Карен Карапетян принял руководителей сферы транспорта государств-членов Евразийского экономического союза, которые прибыли в Армению с целью участия в 6-м совещании руководителей уполномоченных органов сферы транспорта государств ЕАЭС.



Приветствуя гостей в Правительстве РА, Премьер-министр выразил уверенность, что их визит в Армению и 6-е совещание руководителей уполномоченных органов сферы транспорта станут новым стимулом для развития сотрудничества в этой сфере.

«Как государство-член ЕАЭС, мы придаем особое значение созданию благоприятных условий для развития транспортного рынка. Осуществление согласованной политики должно способствовать развитию маршрутов внутри союза, а также связать ЕАЭС с третьими странами. Совместные усилия в этой сфере будут способствовать повышению конкурентоспособности наших экономик», - сказал Премьер-министр.



Гости поблагодарили Правительство РА за организацию 6-го совещания руководителей уполномоченных органов сферы транспорта государств ЕАЭС на высоком уровне. Член Коллегии (Министр) Евразийской экономической комиссии по энергетике и инфраструктуре Адамкул Жунусов отметил, что обсужден ряд вопросов, касающихся транспортной политики, развития инфраструктур, формирования единого транспортного пространства и единых транспортных услуг стран ЕАЭС.



В свою очередь, Министр транспорта РФ Максим Соколов подчеркнул, что был также рассмотрен ход выполнения относящихся к сфере транспорта договоренностей, достигнутых между президентами и главами правительств стран ЕАЭС, подписанных ими решений, обсуждены возможности реализации новых идей, которые будут способствовать отмене ограничений и объединению транспортного сообщения.

По словам Соколова, намечаемые в сфере программы придадут новый размах развитию интеграционного объединения, углублению экономических связей. Министр транспорта РФ отметил, что в ближайшее время будут предприняты шаги в направлении обеспечения прямого воздушного сообщения между всеми столицами стран ЕАЭС, что будет стимулировать также развитие туризма.



Премьер-министр Карапетян приветствовал реализацию новых программ в сфере транспорта в рамках ЕАЭС и пожелал участникам совещания дальнейшей результативной работы.