ВС Азербайджана применили минометы

11 и в ночь на 12 февраля на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск противник нарушил режим прекращения огня около 35 раз. По сообщению пресс-службы Министерства обороны Нагорно-Карабахской Республики в направлении армянских передовых позиций противник произвел свыше 430 выстрелов из стрелкового оружия различного калибра.

На восточном направлении азербайджанские вооруженные силы применили 60-мм и 820-мм минометы, выпустив 5 снарядов.

Передовые подразделения Армии обороны продолжают уверенно нести боевую службу, в случае крайней необходимости прибегая к ответным дйствиям, говорится в сообщении пресс-службы МО НКР.