КГД обслуживают 166 автомобилей первоначальной стоимостью 3,3 млн долларов и остаточной стоимостью 1,2 млн долларов

По положению на 1 января Комитет госдоходов обслуживали 166 автомобилей. Их первоначальная стоимость составляет почти 1,6 млрд драмов, или 3,3 млн долларов (по курсу 486 драмов), остаточная стоимость составляет 596 млн драмов, или 1,2 млн долларов. То есть на данный момент КГД обслуживают автомобили остаточной стоимостью 1,2 млн долларов. Отметим, что в настоящее время КГД имеет 3250 сотрудников.

Самое большое число авто обслуживает вышестоящий орган КГД, а потом уже территориальные налоговые инспекции и отделы оперативной разведки.

Как сообщили Hetq.am в КГД, для обслуживания председателя комитета Вардана Арутюняна предусмотрен автомобиль “БМВ-7351” выпуска 2002 г., первоначальная стоимость которого составляла 27 млн драмов, а остаточная стоимость сейчас составляет 0 драмов в связи с тем, что машина долгие годы находится в неисправном состоянии. Чтобы не тратить на ее ремонт значительные средства из бюджета, В.Арутюнян решил ездить на своих личных автомобилях. Для сопровождения председателя КГД выделен автомобиль “Тойота-Прадо” выпуска 2006 г. (приобретен в том же году), первоначальная стоимость которого составляла почти 13 млн драмов, остаточная – 0 драмов, что вызвано его неисправностью. Судя по этим данным, для председателя КГД предусмотрены только неисправные автомобили.

И хотя стоимость авто, выделенных на обслуживание Вардана Арутюняна, самая высокая, из-за неисправности они не используются. На данный момент находящиеся на балансе КГД самые дорогие автомобили обслуживают первых заместителей председателя КГД и руководителя аппарата.

Два из пяти самых дорогих автомобилей выпуска 2008 г. (приобретены в том же году) – “Тойота Камри”, три – выпуска 2013 г. (приобретены в том же году) – “Тойота Королла”. Первоначальная стоимость автомобилей “Тойота Камри” составляла 10 млн драмов, остаточная – 0 драмов, а в случае с автомобилями “Тойота Королла” – соответственно 8 млн и 5 млн драмов.

В 2016 г. 27 автомобилей КГД общей стоимостью 81 млн драмов были переданы Управлению госимущества, в 2017 г. предусмотрено передать еще 13 машин на общую сумму 48 млн драмов.

Средства на сохранение семи из этих 166 автомобилей выделяются из госбюджета 2017 г., на сохранение остальных – из внебюджетных средств КГД.

“Ряд подразделений Кормитета госдоходов выполняют оперативную работу, что требует наличия соответствующих транспортных средств”,- говорится в адресованной нам записке КГД.