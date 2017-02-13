На линии соприкосновения ВС Азербайджана и НКР зарегистрирован рост напряженности

12 февраля и в ночь на 13 февраля на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск зарегистрирован рост напряженности.

Противник из пушек Д-44, минометов, гранатометов и стрелкового оружия различного калибра нарушил режим прекращения огня около 80 раз, произведя в направлении армянских позиций свыше 950 выстрелов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Нагорно-Карабахской Республики.

На восточном направлении линии соприкосновения войск ВС Азербайджана применили пушки Д-44, выпустив 13 снарядов, а на северном и южном направлениях – 60-мм и 82-мм минометы и гранатометы, выпустив в общей сложности 49 снарядов, из них 41 – из минометов, 8 – из гранатометов.

Передовые подразделения Армии обороны НКР бдительно следили за развитием ситуации на передовой и предприняли необходимые шаги для подавления наступательной активности противника.