Исчез брат “доставщика хлеба”

Арсен Саркисян, брат “доставщика хлеба” Артура Саркисяна, исчез. Их мать Донара Саркисян сообщила Hetq.am, что вечером 11 февраля Арсен вышел из дома и до сих пор не вернулся. Мать думает, что его могли задержать.

Донара рассказала, что в день задержания Артура они приехали в Ереван, а 11 февраля Арсен отправился за некоторыми вещами в их дом в селе Бюраван Араратской области. Приближаясь к дому, он заметил, что ворота открыты, рядом стоят несколько автомобилей, а вокруг дома ходят красноберетники, лица в форме и штатском. Арсен наблюдал за происходящим издалека. Он испугался подойти к дому и вернулся в Ереван. Об этом Арсен рассказал матери, отдал ей свой телефон и сказал, что уходит.

С того дня Донара не видела сына. Женщина подозревает, что за Арсеном тоже следили и либо его задержали, либо он сам, боясь преследований, спрятался. “Мы не враги этому государству. Жили как все, помогали людям, приходили им на помощь. А теперь получается, что один мой сын в тюрьме, где объявил голодовку, а где находится второй, мне неизвестно. Пусть вернут моего Арсена, почему он должен быть в бегах? Значит, что-то увидел или почувствовал...” - сказала Донара.

В день задержания Артура Саркисяна его брат Арсен в ходе беседы с Hetq.am возле здания Специальной следственной службы сказал, что напуган и опасается, что после ареста брата настала его очередь.

“Я в тревоге, не сплю ночи напролет, брожу по улицам и спрашиваю всех знакомых, не видели ли они Арсена. Что им нужно от моей семьи? Я напугана, если они пришли к нам домой, то могли что-то подбросить – оружие или наркотики, чтобы иметь основания для задержания Арсена. Это преследование в отношении моей семьи”,- сказала мать Артура и Арсена Саркисянов.