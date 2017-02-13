Ованнес Казарян освобожден

Решением Апелляционного уголовного суда несколько часов назад был освобожден Ованнес Казарян, задержанный в ходе столкновений с полицией в ереванском квартале Сари тах.

В беседе с Hetq.am адвокат Казаряна Ани Чатинян сообщила, что пока не получила решение суда и не знает, на каких основаниях освобожден ее подзащитный. Вместе с тем Чатинян предположила, что было принято как политическое, так и правовое решение.

На судебном заседании присутствовал сам Ованнес Казарян, который подтвердил утверждение адвоката о том, что в указанный день он не кидал камни в направлении полиции. Казарян также отметил, что кидание камней не является преступлением, наказание за это не предусмотрено, особенно с учетом того, что никто из полицейских не пострадал.

Адвокат считает, что в отношении ее подзащитного осуществляется преследование, поскольку он осмелился выйти на улицу и реализовать предусмотренное Конституцией и международными конвенциями право на свободу слова и собраний.

Напомним, что Ованнесу Казаряну было выдвинуто обвинение по ч.2 ст.225 УК РА – участие в массовых беспорядках. Он обвинялся в участии в столкновениях с полицией в квартале Сари тах.