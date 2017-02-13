“Шведские полицейские должны быть наказаны за смерть гражданина Армении” - адвокат

7 февраля в 22.23 в отделении полиции шведског города Оребро нашли умершим 32-летнего гражданина Армении Давида Барсегяна. За полтора часа до смерти Давид вместе с товарищем находился в одном из магазинов города, откуда они позвонили проживавшему в этом городе своему третьему другу, попросив подвезти их на машине. Поспешный уход из магазина трех друзей вызвал подозрение у сотрудников полиции, которые остановили автомобиль и подвергли Давида Барсегяна приводу. Об этом Hetq.am сообщил адвокат Марк Сафарян, защищающий в Швеции интересы Давида Барсегяна.

“Во время привода в отделение Давид чувствовал себя очень плохо, он несколько раз потерял сознание, вырвал, потом попросил воды и сказал: спасите меня. Когда полицейские вытаскивали Давида из машины, они увидели, что ему плохо, что он вырывает и падает. Но, по словам очевидцев, даже в этом случае полицейские не оказали Давиду необходимую медицинскукю помощь и доставили его в отделение полиции”,- рассказал адвокат Сафарян.

Давид Барсегян находился в Швеции по туристической визе. Родственники и друзья утверждают, что до этого никаких серьезных проблем со здоровьем у Давида не было.

По факту смерти Давида Барсегяна полиция Швеции распространила сообщение, в котором отметила, что в ходе привода и содержания в отделении ошибки в действиях полиции не было. Кроме того, в шведской прессе появилась информация о том, что Давида подозревали в краже из вышеупомянутого магазина 20 упаковок свинины.

Сообщение полиции и публикации в шведских СМИ дает основание адвокату предполагать, что сотрудники полиции города Оребро, возможно, не будут наказаны за непредоставление медицинской помощи подвергнутому приводу лицу.

“На тот момент лицо, подвергнутое приводу, находилось под непосредственным контролем полиции, и именно полиция несла ответственность за его безопасность. Кроме того, после случившегося прошла почти неделя, однако полиция еще не допросила свидетелей, что является довольно серьезным упущением с ее стороны”,- отметил адвокат. По его словам, полиция, нарушив тайну предварительного следствия и презумпцию невиновности, сообщила прессе, что Давид подозревался в совершении преступления. Несмотря на сообщения в прессе, полиция не нашла украденные товары и не выдвинула обвинение в краже ни Давиду, ни его другу.

Отметим, что предназначенный для полиции документ ООН о стандартах и практике прав человека запрещает неоказание надлежащей медицинской помощи подвергнутому приводу лицу. Это значит, что если бы даже Давид Барсегян подозревался в совершении преступного деяния, это не должно было помешать полиции предоставить ему медицинскую помощь.

Полиция Оребро. фото Лизы Маттисона

По сведениям адвоката, несмотря на то, что в отделениях полиции Швеции смертные случаи крайне редки, в отделении полиции города Оребро это уже третий смертный случай за 9 месяцев. Это отделение известно своим негуманным руководством, сказал Марк Сафарян. В социальных медиа и СМИ недавно активно обсуждалось заявление следователя отдела полиции Оребро Петера Спрингере о том, что большинство преступлений в городе совершают мигранты.

Тело Давида Барсегяна все еще находится в Швеции, где проводится медицинская экспертиза, которая может продлиться до трех недель. Марк Сафарян подчеркнул, что будут до последнего бороться за то, чтобы сотрудники полиции города Оребро не остались безнаказанными. Ведущие газеты и телекомпании Швеции продолжают рассказывать об этом случае. Помощь в вопросе проведения справедливого судебного процесса оказывает и посольство Армении в Швеции.

Главное фото: www.metro.se