Срок ареста Араика Хандояна продлен еще на два месяца

Член группы “Сасна црер” Араик Хандоян останется под арестом еще два месяца. Апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции.

В ходатайстве о продлении ареста приведены стандартные формулировки о том, что Хандоян, находясь на свободе, будет препятствовать расследованию дела и скроется от органа производства, сказал адвокат Араик Папикян.

На судебном заседании присутствовал и Хандоян. По словам адвоката, в суде его подзащитный заявил, что хотя он находится на родине, правосудие в отношении него осуществляют приглашенные из Баку люди.

Отметим, что Араику Хандояну выдвинуты обвинения по п.1 ч.3 ст.218 УК РА (захват заложника организованной группой) и ч.3 ст.235 (незаконное приобретение, реализация, хранение, транспортировка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывного устройства).