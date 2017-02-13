Осужденная по обвинении в хищении чиновница получила высокую должность в министерстве

Сусанна Седракян занимает в Министерстве труда и по социальным вопросам РА должность начальника экономического отдела управления по финансово-экономическому и бухгалтерскому учету. До этого она работала начальником управления внутреннего аудита Судебного департамента, где вместе со своими коллегами присвоила 8 млн драмов. После осуждения на год Седракян была назначена на вышеупомянутую должность.

В период с октября 2011 г. по июль 2013 г. чиновница, придя к согласию со своими коллегами, не проводила проверок и не вносила в ведомости по зарплате дополнительные суммы, которые выписывались ей, Гоар Арутюн, Овакиму Баданяну и Шушаник Бантикян. Вследствие этого в указанный период из госбюджета в качестве зарплаты и других денежных выплат на банковские карты данных лиц была перечислена особо крупная сумма – 8.020.400 драмов. Эти деньги были обналичены с помощью банковских карт и расхищены в течение указанного периода времени.

Против Сусанны Седракян было возбуждено уголовное дело по п.1 ч.3 ст. 179 УК РА – хищение в особо крупном размере. Суд общей юрисдикции административных округов Кентрон и Норк-Мараш под председательством судьи Гагика Погосяна признал Сусанну Седракян и ее коллег виновными и приговорил их к 5 годам лишения свободы. Однако наказание не было применено условно, виновным был назначен годовой испытательный срок. А С.Седракян подпала под амнистию и была освобождена от наказания.

В суде обвиняемые полностью признали свою вину. Суд учел обстоятельства, смягчающие вину Седракян. В частности то, что она осуждалась впервые, признала свою вину, искренне раскаялась в совершенном деянии и восстановила причиненный ущерб. Суд также учел положительную характеристику Сусанны Седракян и пришел к выводу что исправление обвиняемых возможно без несения наказания.

Напомним, что Судебный департамент получил скандальную известность не только в связи с этим делом, но и из-за ряда злоупотреблений.

В Армении о борьбе с коррупцией говорится постоянно. Правительство тратит миллионы драмов на борьбу с этим явлением, между тем одним из компонентов борьбы с коррупцией и хищением государственных средств является нетерпимость к подобным преступлениям. Однако лица, осужденные по обвинению во взяточничестве или хищении государственных средств, через некоторое время получают новые государственые должности.

Министерство труда и по социальным вопросам сообщило Hetq.am, что конкурс на замещение вакатных должностей начальника экономического отдела управления финансово-экономического и бухгалтерского учета и начальника управления данного министерства организует совет Гражданской службы. В соответствии с законом было проведено два конкурса, один из которых не состоялся ввиду отсутствия заявок, а по результатам второго конкурса победителей не оказалось.

В министерстве сообщили, что в связи с требованием закона и с разрешения совета Гражданской службы с Сусанной Седракян был заключен трудовой договор о назначении ее на вакантную должность начальника экономического отдела управления финансово-экономического и бухгалтерского учета.

“После заключения договора руководитель аппарата в установленном законом порядке направил записку в информационный центр Полиции РА с просьбой предоставить справку об осуждении Сусанны Седракян. В полученнной 11 мая 2016 г. справке говорилось: “Интересующие вас данные отсутствуют”,- сообщил информационный отдел Министерства труда и по социальным вопросам.