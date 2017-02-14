Ночью на линии соприкосновения ВС Азербайджана и НКР было относительно спокойно

13 января и в ночь на 14 января на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск было относительно спокойно. “Противник нарушил режим прекращения огня более 35 раз, произведя из стрелкового оружия различного калибра около 400 выстрелов в направлении армянских позиций.

“Передовы подразделения Армии обороны НКР продолжают осуществлять полноценный контроль на передовой и уверенно выполняют поставленную перед ними боевую задачу”, – сообщает пресс-служба Министерства обороны Нагорно-Карабахской Республики.