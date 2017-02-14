АРФД “прибирает к рукам” институт директора школы

Конкурс на замещение вакантной должности директора старшей школы города Иджевана не состоялся в силу довольно странных обстоятельств.

Hetq.am получил сигнал о том, что председатель и двое членов совета управления школой без обоснованной причины не явились на конкурс, в результате чего он не состоялся. В этой ситуации директора школы по закону должен назначить министр образования и науки, член партии АРФ Дашнакцутюн Левон Мкртчян.

Партийная принадлежность министра указана не случайно. Двое членов совета управления старшей школой Иджевана – Эмма Петросян и Марианна Марданян – имеют непосредственное отношение к Тавушской территориальной организации АРФД – они являются членами этой партии.

В конкурсе должны были участвовать два кандидата – Армен Ходжаян, который с 2008 по 2016 гг. был директором школы, и Гаянэ Эдилян. Последняя до проведения конкурса министр образования и науки назначил временно исполняющей обязанности директора.

Конкурс назначался дважды – 3 и 10 февраля, но так и не состоялся из-за отсутствия представителей министра в совете управления Асмик Асирян, Эммы Петросян и Марианны Марданян.

В совет управления школой входят 8 человек, для обеспечения кворума необходимо присутствие шести членов. Из-за отсутствия трех представителей конкурс не состоялся. Между тем, согласно действующему порядку, в случае необеспечения кворума два раза директора школы в течение 10 рабочих дней назначает министр образования и науки.

Один из позвонивших нам педагогов сказал, что, согласно циркулируемым слухам, шаги по срыву конкурса были предложены территориальным офисом Дашнакцутюн с тем, чтобы министр Левон Мкртчян назначил своего кандидата – Гаянэ Эдилян.

Согласно приказу министра ОН от 18 марта 2010 г., совет управления школой состоит из 8 членов, кандидатуры которых выдвигают министр ОН, полномочный орган, педсовет и родительский совет школы. Министр предлагает кандидатуры трех членов.

По странному совпадению Асмик Асирян, Эмма Петросян и Марианна Марданян – это именно те лица, которых назначил Левон Мкртчян. Назначения были произведены в сентябре прошлого года.

Побеседовать с Эммой Петросян нам не удалось. Марианна Марданян оказалась дочерью одного из руководителей территориальной структуры АРФД, психолога иджеванской школы номер 1.

По словам Марданян, ее первое отсутствие было обусловлено крайней занятостью, второе – болезнью. “Я думала, что остальные члены совета управления школой будут присутствовать, кворум будет обеспечен, и конкурс состоится”,- объяснила Марианна Марданян.

Председатель совета управления старшей школой Иджевана Асмик Асирян сказала, что она беспартийная, к партии Дашнакцутюн отношения не имеет, а в конкурсе не приняла участие, так как не могла проголосовать против кого-либо из своих коллег, с которыми проработала 30 лет.

По словам Асирян, в первый раз она отсутствовала по болезни, второй раз – умышленно.

Кандидат на пост директора школы Армен Ходжаян отказался комментировать сложившуюся ситуацию.

В Министерстве образования и науки были проинформированы о том, что конкурс на замещение вакантной должности директора иджеванской старшей школы не состоялся, но не знали, что кворум не был обеспечен из-за отсутствия лиц, назначенных самим министром.

Нам пообещали тщательно изучить ситуацию и только потом представить комментарии.