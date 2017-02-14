Братья Карапетяны выходят на энергетический рынок Грузии

Владелец Группы компаний “Ташир” Самвел Карапетян и его племянник вышли на энергетический рынок Грузии. Коммерческий оператор энергетической системы Грузии (ESCO) зарегистрировал ООО “Каскад Джорджия” как организацию по экспорту и импорту электроэнергии.

Согласно реестру компаний Грузии, “Каскад Джорджия” была зарегистрирована в июне 2016 г. Владельцем 95% акций компании является зарегистрированное в Российской Федерации ООО "Каскад-Энергосбыт", владельцем 5% – гражданин Республики Армения Ваге Карапетян, сын депутата Национального Собрания РА Карена Карапетяна. Последний – брат известного в России предпринимателя Самвела Карапетяна. ООО "Каскад-Энергосбыт" входит в Группу компаний “Ташир”. Компания была основана в 2005 г. и занимается энергопоставками. Генеральный директор компании – Сергей Погосян. На сайте компании написано, что это независимая компания, которая действует на оптовом рынке электроэнергии. Однако данные госреестра юридических лиц РФ свидетельствуют о другом.

Итак, акционерами зарегистрированного в Калуге ООО “Каскад-Энергосбыт” являются две российские компании - ОАО Калужская коммерческо-посредническая компания "Калугаглавснаб" (76%) и ООО "Каскад" (24%).

Учредитель ОАО "Калугаглавснаб" – Комитет госимущества Калужской области.

ООО “Каскад”, которому принадлежат 24% акций, тоже зарегистрировано в Калуге. Акционерами этой компании являются гендиректор “Каскад-Энергосбыт” Сергей Погосов (33,4%), Владимир Атрашков (33,3%) и Николай Ельхов (33,3%).

Отметим, что в сентябре 2015 г. другая компания Самвела Карапетяна приобрела ГЭС.

Журналист imedinews.ge попытался узнать у генеральнгого директора “Каскад Грузия” Александра Варшаломидзе о планах компании на грузинском рынке. Последний сказал, что ответит на вопросы редакции позже и в письменной форме.

Напомним, что с марта 2016 г. в Тбилиси действует пиццерия “Ташир пицца”.

Hetq.am писал о бизнесе и связях Самвела Карапетяна. Напомним, что основанные им компании Группы “Ташир” заключили крупные договоры в рамках госзакупок РФ и оказывали услуги российскому гиганту “Газпрому”.

Основатель Группы “Ташир” Самвел Карапетян, состояние которого насчитывает 3,4 млрд долларов, занимает в списке богатейших российских бизнесменов по версии Forbs 549-ю горизонталь, а в списке РФ - 28-ю.