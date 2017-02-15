Противник нарушил режим прекращения огня 45 раз

На линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск 14-го и в ночь на 15 февраля противник из разнокалиберного стрелкового оружия нарушил режим прекращения 45 раз, произведя в направлении армянских передовых позиций свыше 600 выстрелов.

Согласно сообщению пресс-службы Министерства обороны Нагорно-Карабахской Республики, помимо стрелковых видов оружия ВС Азербайджана на восточном направлении применили 60-мм и 82-мм минометы, выпустив 3 снаряда.

С целью подавления наступательных действий противника передовые подразделения Армии обороны прибегли к ответным действиям, продолжая осуществлять надежную защиту боевых позиций.