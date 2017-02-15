“К-Телеком” и “АрменТел” снизили объемы налогов

Действующие на рынке мобильной связи Армении три компании, предоставляющие также услуги в сфере Интернет-связи, входят в число крупных налогоплательщиков страны.

Однако в 2016 г. общий объем налогов, уплачиваемых этими компаниями, пережил спад. Об этом свидетельствуют опубликованные Комитетом госдоходов РА данные о 1000 крупных налогоплательщиков.

В январе-декабре 2016 г. “К-Телеком” (торговая марка vivacell) перечислила в госбюджет РА 12.8 млрд драмов и оказалась на 8-ой горизонтали в списке крупнейших налогоплательщиков. Между тем в 2015-ом году эти показатели были намного лучше. За год объем налогов, выплачиваемых “К-Телеком”, сократился на 5.8 млрд драмов, или на 31%. В результате в списке крупных налогоплательщиков компания опустилась с 3-го места на 8-е.

Компания “АрменТел” (торговая марка beeline) в прошлом году заплатила налогов на сумму 12.4 млрд драмов. По сравнению с 2015 г. объем налогов сократился на 3 млрд драмов, или примерно на 20%. По прошлогодним результатам компания занимала 9-е место в списке крупных налогплательщиков, тогда как в 2015-ом она была на 7-ом месте.

И, наконрец, третий оператор мобильной связи, компания “Юком”, перечислила в госбюджет РА около 4.5 млрд драмов. За год объем налогов вырос на 2.8 млрд драмов, или в 2.8 раза. В прошлом году в списке крупных налогоплательщиков компания “Юком” заняла 23-ю горизонталь, улучшив предыдущий результат на 50 пунктов.

В целом, три компании в прошлом году перечислили в госбюджет около 26.7 млрд драмов. По сравнению с показателем 2015 г. этот показатель меньше на 6 млрд, или примерно на 17%.

“Юком” вышла на рынок мобильной связи в середине 2015 г., после приобретения компании “Оранж”. Так что рост объема налогов, уплаченных компанией в 2016 г., был обусловлен главным образом ее приходом на рынок сотовой связи.

Что касается двух других операторов, то объем налогов, уплачиваемых “К-Телеком”, снижается уже третий год. В случае с “АрменТел” это явление наблюдается второй год. Это свидетельствует о том, что несмотря на наличие конкуренции в данной сфере, объемы перечисляемых в госбюджет налогов в последние годы снизились. И это происходит параллельно сокращению прибыли в сфере телекоммуникаций.

По данным Национальной статистической службы РА общий объем прибыли в сфере телекоммуникаций Армении в 2016 г. составил 143 млн драмов, что на 21.5% меньше показателя 2015 г. Подавляющая часть общей прибыли в этой сфере обеспечивается именно за счет мобильной связи. В прошлом году 81 млрд из 143 млрд драмов (около 57% от общего показателя) были получены в сфере сотовой связи. За год прибыль здесь сократилась на 16%.

В сфере проводной телефонной связи в 2016 г. по сравнению с 2015 г. прибыль сократилась на 24.5%. В то же время на 2% вырос объем услуг в сфере Интернет-связи.