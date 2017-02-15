Министр ИД НКР: “В этих условиях считаю бессмысленным говорить о компромиссах”

На письменные вопросы Hetq.am отвечает министр иностранных дел Нагорно-Карабахской Республики Карен Мирзоян

-Г-н Мирзоян, от имени министра иностранных дел Арцаха не прозвучало официального заявления по поводу экстрадиции блогера Александра Лапшина в Азербайджан (мы слышали комментарий управления информации и по связям с общественностью МИД НКР). Почему по данному вопросу не последовало заявление или комментарий министра ИД?

-В дипломатической практике высказывание мнения по вопросам внешнеполитической повестки не является прерогативой министра иностранных дел. По поводу дела Александра Лапшина уже прозвучали оценки и комментарии на уровне замминистра и управления информации и по связям с общественностью МИД.

-Какие политические интересы Азербайджана и Беларуси, на Ваш взгляд, лежат в основе экстрадиции?

-Думаю, в данном случае уместно говорить не о политических интересах, а о попытках диктовать внешнему миру поведение, присущее диктаторскому режиму.

-К каким возможным изменениям в азербайджанской дипломатии может привести экстрадиция Лапшина? Приведет ли это к еще большей разнузданности в поведении азербайджанской стороны?

-Каким бы разнузданным ни было поведение Азербайджана, существует множество способов – и дипломатических, и прочих – для его обуздания и приведения в конструктивное поле.

-“Получение” Лапшина, как и Сафарова, так или иначе является для Азербайджана дипломатическим успехом и, соответственно, неудачей для армянской стороны. Назовите, пожалуйста, пункты, в которых армянская дипломатия допустила упущения.

-Дипломатия – не вид спорта, в котором есть четкое разграничение между успехом и неудачей. В дипломатии сегодняшний кратковременный успех в дальнейшем часто оборачивается разрушительным провалом.

-Спустя месяцы после четырехдневной апрельской войны переговоры по карабахской проблеме как будто вновь заморожены. Армянская сторона утверждает, что альтернативы решению проблемы переговорным путем не существует. В этой ситуации переговоры предполагают компромисс (капитулировавшей стороны нет). В таком случае в чем, по мнению арцахской стороны, состоит компромисс?

-В условиях продолжающейся воинственной политики Азербайджана по попранию права армянства Арцаха на самоопределение я считаю бессмысленным говорить о компромиссах.

-“Земли в обмен на мир” – примерно так можно сформулировать тот вариант компромисса, который в первую очередь циркулирует в армянских политических и общественных кругах. С другой стороны в Конституции НКР есть пункт об освобожденных территориях. Как должно быть разрешено это противоречие?

В нашей внешней политике мы руководствуемся Конституцией Республики Арцах.

-Г-н Мирзоян, какова цена мира?

- Мир бесценен.