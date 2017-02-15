Премьер-министру представлены работы, направленные на реализацию потенциала диаспоры

Премьер-министр Карен Карапетян посетил Центр стратегических инициатив, где в ходе совещания были обсуждены вопросы, касающиеся вовлечения диспоры в различные инвестиционные программы в Армении, сферу управления и реализации имеющегося потенциала диаспоры.



Министр диаспоры РА Грануш Акопян детально представила направления сотрудничества с очагами армянской диаспоры и отметила, что почти во всех странах мира создана широкая сеть отношений с армянскими общинами. По словам Грануш Акопян, выполнены масштабные работы для направления потенциала диаспоры на развитие Армении и Арцаха и в результате этого есть многочисленные успешные примеры.



Премьер-министр Карапетян отметил важность активного сотрудничества с диаспорой и поручил министру совместно с заинтересованными ведомствами, Центром стратегических инициатив последовательно представлять пакеты уже разработанных инвестиционных программ инвесторам из армянской диаспоры. Карен Карапетян подчеркнул, что необходимо более предметно использовать созданную Министерством диаспоры сеть и вовлечь в эту работу также посольства РА за рубежом.

