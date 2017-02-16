Противник нарушил режим прекращения огня 44 раза

На линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск 15-го и в ночь на 16-е февраля противник из стрелкового оружия различного калибра нарушил режим прекращения огня 44 раза, произведя в направлении армянских передовых позиций около 500 выстрелов.

Кроме стрелковых видов оружия ВС Азербайджана на восточном направлении применили 60-мм миномет (1 снаряд) и станковый противотанковый гранатомет (4 снаряда).

Передовые подразделения Армии обороны НКР сохраняют полный контроль на передовой, продолжая уверенно нести боевое дежурство. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Нагорно-Карабахской Республики.