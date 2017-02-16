Ашот Петросян объявил голодовку в знак солидарности с Доставщиком хлеба

Находящийся в больнице для осужденных член группы “Сасна црер” Ашот Петросян вчера объявил голодовку в знак солидарности с Доставщиком хлеба – Артуром Саркисяном. Спустя несколько часов Петросян был переведен в уголовно-исполнительное учреждение “Нубарашен”.

В беседе с Hetq.am адвокат Ашота Петросяна Араик Папикян сообщил, что его подзащитный объявил голодовку с требованием освободить Доставщика хлеба.

“Он сказал, что этим шагом хочет выразить свою поддержку. Он понимает, что никто и в особенности представители властей не обратят на это внимания, но он тем самым пытается держать вопрос освобождения Артура Саркисяна в центре внимания”,- отметил Папикян.

По словам адвоката, хотя в дни захвата территории полка Патрульно-постовой службы группой “Сасна црер” Ашот Петросян не видел Доставщика хлеба, так как находился в больнице с огнестрельным ранением, он высоко оценил его шаг.

Ашоту Петросяну выдвинуто обвинение по п.1 ч.3 ст.218 УК РА (захват заложника вооруженной группой), ч.3 ст.235 УК РА (незаконное приобретение, реализация, хранение, транспортировка или ношение организованной группой оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств).