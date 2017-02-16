Виген Саркисян и Карен Тамазян вошли в состав попечителей фонда “1000 драмов”

Правительство одобрило представленный министром-руководителем аппарата кабинета министров Давидом Арутюняном проект решения, которым министр обороны Виген Саркисян и заместитель министра финансов Карен Тамазян назначаются членами совета попечителей фонда по компенсации ущерба, причиненного жизни или здоровью военнослужащих при защите Республики Армения.

Согласно закону РА “О компенсации ущерба, причиненного жизни или здоровью военнослужащих при защите Республики Армения”, правительство назначает трех из девяти членов совета попечителей. Сегодня были утверждены кандидатуры двух членов.

“Мы предлагаем не назначать сейчас третьего члена, а дождаться завершения выборов в Национальное Собрание и сделать официальное предложение самой большой оппозиционной фракции парламента с тем, чтобы третьим представителем правительства в совете попечителей фонда был назначен представитель оппозиции”,- отметил Давид Арутюнян.