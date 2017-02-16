Проводится расследование по факту стрельбы в правозащитника

15 февраля рядом с домом учредителя общественной организации “Институт прав человека и демократии” (ИПЧД), правозащитника Арминэ Аракелян. По словам Арминэ, выстрелы были произведены в ее сторону. Правозащитница живет в городе Аштараке, в квартале Мугни.

Как сообщили Hetq.am в пресс-службе полиции, проводится расследование, уголовное дело пока не возбуждено.

“Когда я дошла до дома и уже входила через ворота во двор, с верхней части улицы раздались выстрелы. Слава Богу, в меня не попали, но попали в моего дурачка Фифи. Он убит”,- написала на своей страничке в Фейсбуке Арминэ Аракелян. Она также поместила фото убитой в результате выстрела собаки.

Сразу после стрельбы неизвестный или неизвестные скрылись. Арминэ Аракелян заметила, что стрелявшие находились в автомобиле “Жигули” синего цвета, который направился в сторону церкви. Руководитель ИПЧД обратилась в полицию.

Фото с фейсбуковской странички Арминэ Аракелян