Раненный во время апрельской войны Арсен Бадалян пройдет повторную медико-социальную экспертизу

Получивший ранение во время 4-дневной апрельской войны Арсен Бадалян пройдет повторную медико-социальную экспертизу для получения группы инвалидности. Об этом в ответ на письменный запрос Hetq.am сообщили в Министерстве труда и по социальным вопросам РА.

Арсен Бадалян родом из Капана, ему 23 года. 2 апреля он вместе с товарищами записался добровольцем и на следующий день отправился в Горис, а оттуда в Степанакерт. 4 апреля друзья уже были в Матагисе.

6 апреля в результате взрыва мины Арсен получил ранение. Его доставили в мартакертский госпиталь, где удалили селезенку и прооперировали желудок. У Арсена в руке до сих пор имеется осколок мины. Из Арцаха раненых, в том числе Арсена, на вертолете доставили в Ереван. Восемь дней он пролежал в больнице “Григор Лусаворич”. Доброволец утверждает, что во время апрельской войны он получил контузию.

Поскольку Арсену нельзя выполнять тяжелую физическую работу и необходимо придерживаться специальной диеты, он подумал, что пенсия по инвалидности могла бы облегчить его финансовое положение.

В своем ответе министерство сообщило о результатах медико-социальной экспертизы, которую прошел Арсен Бадалян. 27 декабря прошлого года он обратился в медико-социальную экспертную комиссию, которая 10 января с целью получения профессиональной консультации передала документы в экспертный отдел. Однако 24 января комиссия, не дождавшись заключения, приняла решение не признавать Арсена Бадаляна инвалидом.

Это решение Арсен обжаловал в вышестоящей инстанции. 20 февраля ему предстоит пройти повторную экспертизу. По сообщению министерства, ее проведет комиссия в расширенном составе.

Арсен Бадалян уже находится в Ереване. Сегодня в телефонной беседе с нами он сказал, что не связывает надежд с результатами новой экспертизы. Что касается контузии, то Арсен уже получил в Министерстве здравоохранения направление на обследования в медцентре “Эребуни”.

На снимке: слева А.Бадалян