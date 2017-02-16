Адвокату не удалось увидеться с Доставщиком хлеба

Адвокату Тиграну Егоряну вчера не удалось увидеться с содержащимся в “Больнице для осужденных” своим подзащитным Артуром Саркисяном, известном как Доставщик хлеба. Последний уже шестой день проводит голодовку. По словам Егоряна, перед посещением Артура Саркисяна его пытались обыскать, однако адвокат не позволил это сделать.

Он направил жалобы в различные органы. Сегодня Тигран Егорян намерен предпринять еще одну попытку встречи с Артуром Саркисяном. Два дня назад после свидания со своим подзащитным адвокат сообщил “А1+”, что Артур Саркисян не может вставать с постели.

“Если к нему не пускают адвоката, значит, состояние Артура серьезное”,- отметил брат Доставщика хлеба Арсен Саркисян.

14 февраля группа адвокатов выступила с заявлением о том, что в уголовно-исполнительном учреждении“Больница для осужденных” участились попытки обыска адвокатов. Вчера по той же причине адвокат Мушег Шушанян не смог встретиться со своим подзащитным Жирайром Сефилян, который содержится в УИУ “Армавир”.

Напомним, что Артур Саркисян, доставивший еду членам группы “Сасна црер”, которая в июле прошлого года захватила территорию полка Патрульно-постовой службы в Ереване, 31 июля был задержан, а затем и арестован. Спустя шесть месяцев, 31 декабря, решением прокурора мера пресечения А.Саркисяну была изменена на подписку о невыезде. Однако спустя 40 дней, 9 февраля, его вновь задержали, а потом и арестовали из-за неявки по вызову следственного органа, после чего перевели в “Больницу для осужденных”, где через день Артур Саркисян в знак протеста объявил голодовку.

А.Саркисян обвиняется в удержании заложников, содействии в транспортировке и хранении оружия и боеприпасов. Артур имеет 2-ю группу инвалидности. Он страдает болезнью Бехтерева, грыжей белой линии живота, ему была проведена операция на позвоночнике с протезированием позвонков. Во время Арцахской войны Артур Саркисян доставлял еду ополченцам и был ранен. Из-за ограничений физической деятельности он нуждается в специальных условиях. Отметим, что болезнь Бехтерева включена в список заболеваний, несовместимых с несением наказания (решение Правительства РА 825-Ն, 2006 г.).