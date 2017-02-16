“Это характерно для диктаторских стран” – правозащитник об ограничениях деятельности адвокатов в УИУ

Препятствование встречам адвокатов с их доверителями председатель Хельсинкского комитета Армении Аветик Ишханян считает опасным и беспрецедентным явлением.

По словам правозащитника, ограничение деятельности адвокатов “является спущенным сверху политическим решением, но при этом все шишки полетят в управление уголовно-исполнительных учреждений и Министерство юстиции”.

Дело в том, что в последние дни группа адвокатов, вовлеченных в дела, получившие политический и общественный резонанс, заявляют о том, что сотрудники УИУ препятствуют их профессиональной деятельности. В частности, говорится о попытках обыскивать адвокатов, знакомиться с документами, содержащими адвокатскую тайну.

“Это присуще диктаторским странам. Даже в полудемократических странах такие вещи не происходят”,- отметил А.Ишханян, добавив, что это свидетельствует о прекращении действия элементарных прав человека.

На 25 лет назад?

В уголовных делах 1990-х годов часто можно встретить документы, свидетельствующие о том, что для прихода адвоката в УИУ и его участия в том или ином следственном действии требовалось разрешение прокурора. Это объяснялось тем, что в тот период еще действовало советского уголовное законодательство 1961 г. В дальнейшем этот порядок изменился, так как Армения присоединилась к различным международным конвенциям.

“Мы фактически идем на 20-25 лет назад?” – спросила я. “Даже больше, так как старое мышление не изменилось”,- ответил Аветик Ишханян.

Обоснование УИУ

Отдел общественных связей управления уголовно-исполнительных учреждений Министерства юстиции РА в своих разъяснениях сослался на решение правительства 1543-Ն от 2006 г., которое устанавливает: “С целью пресечения проникновения запрещенных данным порядком вещей, предметов и продуктов питания, а также с целью недопущения препятствования расследованию уголовного дела или совершения нового преступления администрацией исправительного учреждения проводятся личные обыски арестованных лиц, осужденных, а также других лиц, имеющих право на вход и выход из мест содержания арестованных, обыски камер арестованных или осужденных, досмотр и конфискация вещей арестованных или осужденных”.

Этот порядок нарушался на протяжении 10 лет?

Напрашивается вопрос: почему в уголовно-исполнительных учреждениях только сейчас вспомнили о порядке, подписанном премьер-минстром Андраником Маркаряном? Более того, почему этот порядок пытаются применить к деятельности адвокатов? Получается, что до сих пор, то есть на протяжении 10 лет, допускались нарушения? Если так, почему нарушители не привлекаются к ответственности?

“Звучащие из тюрем заявления очень беспокоят власти”

По мнению Ишханяна, подобные ограничения пока вводятся в отношении дел, имеющих политическое звучание, и политзаключенных, поскольку “поступающие из тюрем заявления и публикации очень беспокоят власти, но эти ограничения распространятся и на остальные дела с целью оказания давления или получения показаний”.

ЗПЧ: “Адвокат защищен от обыска”

Оценку сложившейся ситуации дал и Защитник прав человека РА Арман Татоян, который в своем заявлении отметил: “Профессиональная деятельность адвокатов и в частности их работа в уголовно-исполнительном учреждении подлежат высокой степени защиты. Документы, касающиеся юридической помощи и адвокатской тайны, информационные чипы неприкосновенны. Они не могут быть доступны для служащих уголовно-исполнительного учреждения. При исполнении своих профессиональных обязанностей адвокат защищен также от обыска. Эти гарантии не являются самоцелью. Они призваны обеспечить беспрепятственную работу адвоката и полноценную реализацию прав лиц, нуждающихся в юридической помощи”.

Право на беспрепятственное свидание

Ч.6 ст.18 закона РА “Об адвокатуре” устанавливает право адвоката на отдельное конфиденциальное беспрепятственное свидание со своим доверителем без ограничения числа и продолжительности свиданий.

По закону право на беспрепятственные свидания в местах лишения свободы имеют также президент РА, председатель Национального Собрания, премьер-министр, председатель Конституционного суда, депутаты и другие лица.

С 2016 года введены ограничения и на свидания с депутатами и общественными наблюдателями

Хотя по закону депутаты и группы общественных наблюдателей имеют право беспрепятственно посещать места лишения свободы, начиная с 2016 г. как депутаты, так и члены группы общественных наблюдателей заявляют о проблемах при встрече с лицами, на свидания с которыми органы предварительного следствия наложили запрет.

Группа общественных наблюдателей действует с 2005 г., однако никогда еще в ее деятельности не было столь широкомасштабных препятствий, которые были зарегистрированы в 2016-ом. “Подобных ограничений в работе группы общественных наблюдателей не было даже после событий 1 марта”,- отметил правозащитник.

Бойкот, забастовка

Решением этой проблемы может быть бойкот адвокатской братии, считает Аветик Ишханян. По его словам, адвокаты могут, скажем, бойкотировать все дела и объявить забастовку.