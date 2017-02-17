На линии соприкосновения зафиксирован рост числа нарушений режима прекращения огня

На линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск 16-го и в ночь на 17-е февраля был зафиксирован рост числа нарушений режима прекращения огня.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны НКР, противник из пушек Д-44, минометов, гранатометов и стрелкового оружия различного калибра нарушил режим прекращения огня 85 раз, произведя в направлении армянских передовых позиций свыше 800 выстрелов. В частсности, на восточном и северо-восточном направлениях линии соприкосновения ВС Азербайджана применили пушки Д-44, 60-мм и 82-мм минометы, гранатометы СПГ-9 и РПГ-7, выпустив в общей сложности 21 снаряд.

Передовые подразделения Армии обороны НКР при необходимости прибегали к ответным действиям. На данный момент ситуация на передовой спокойная, говорится в сообщении МО НКР.

Фото: Нарек Алексанян