Сейран Оганян: “Нам нужна новая политическая и новая государственная элита”

Предвыборный блок “Оганян-Раффи-Осканян” провел сегодня пресс-конференцию. Бывший министр обороны Сейран Оганян, касаясь вопроса безопасности страны, отметил, что безопасность зависит не только от вооруженных сил, но и от “тыла” – экономической ситуации, благосостояния граждан, темпов эмиграции, общественных настроений.

Оганян заверил, что в годы руководства оборонным ведомством ему удалось усилить гражданский контроль за армией, благодаря чему подчинявшиеся ему службы контроля давали правильную оценку действиям армии.

“В условиях действия сегодняшней модели ресурсы для достижения прогресса уже исчерпали себя. Нам нужна новая экономическая политика, новая внешняя политика, новое мышление, новые отношения внутри общества. В целом, нам нужна новая политическая и новая государственная элита. Только так мы сможем повысить уровень нашей безопасности. Мы являемся сторонниками формирования новой культуры”,- подчеркнул С.Оганян.

Для достижения указанных целей уже сформирована довольно серьезная команда, сказал бывший министр обороны, добавив, что осуществить эти задачи будет нелегко из-за сильного противодействия со стороны партий, отдельных лиц и СМИ.