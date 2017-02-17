Армен Мартиросян: “При нашей власти политзаключенных не будет”

Член предвыборного блока “Оганян-Раффи-Осканян” Армен Мартиросян на сегодняшней пресс-конфренции заявил, что для них важное значение имеет обеспечение отношений с гражданским обществом, поскольку оно должно быть в значительной степени вовлечено в их деятельность и будет способствовать осуществлению будущих реформ.

По словам Мартиросяна, именно при бывшем министре оборны Сейране Оганяне перед гражданским обществом “открылись двери армии”.

В стране существует проблема морально-психологической атмосферы, из-за чего сегодня так остро стоит вопрос политзаключенных, сказал Армен Мартиросян. Армения, по его словам, ни в коем случае не должна была соперничать с Азербайджаном по числу политзаключенных.

“При нашей власти политзаключенных не будет. Необходимо немедленно объявить амнистию, потому что сегодня в тюрьмах сидит большое число невинных людей, а те, кто беспрепятственно расхищает государственный бюджет, спокойно разгуливают на свободе”,- добавил член блока.

По словам Армена Мартиросяна, особенность блока “Оганян-Раффи-Осканян” состоит в том, что он может обеспечить участие Диаспоры в экономической жизни Армении. Гарантией этого является присутствие в блоке бывших министров иностранных дел Вардана Осканяна и Раффи Ованнисяна.

“И г-н Оскнян, и г-н Ованнисян приложат для этого все усилия, и я убежден, что за этим последует реализация в Армении финансируемой США программы “Вызовы тысячелетия”,- отметил А.Мартиросян.