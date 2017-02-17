Вардан Осканян: “Зарплаты удвоятся, пенсии вырастут”

Член предвыборного блока “Оганян-Раффи-Осканян”, бывший министр иностранных дел Армении Вардан Осканян на сегодняшней пресс-конференции заявил, что через некоторое время граждане, ознакомившись с их программой, заметят изменение подходов, мышления и идеологии в соответствии с той ситуацией, которая сложилась сегодня в результате деятельности властей.

“В плане экономической политики будет заметно резкое изменение мышления, идеологии, философии. Сегодня экономическую программу Армении диктует бюджет. Власти пытаются решить одну-единственную задачу: заполнить бюджет. Они готовы обдирать бизнесменов, отнимать у людей доходы, лишь бы любой ценой заполнить бюджет”,- отметил Осканян.

По словам бывшего главы МИД, в центре их экономической политики будет экономический рост, создание рабочих мест, повышение жизненного уровня народа.

“Если сегодня предложить властям повысить зарплаты и пенсии, они сразу скажут: в бюджете нет денег. Если после нашего прихода к власти нам предложат то же самое, мы сразу ответим: однозначно, именно это мы и собираемся сделать, потому что не бюджет должен диктовать политику, а политика должна диктовать бюджет. Зарплаты удвоятся, пенсии вырастут. Почему? Потому что это повысит покупательную способность народа”,- отметил Вардан Осканян.

По его словам, действующая власть не способна на такие шаги, потому что на протяжении многих лет происходило сращивание бизнеса и политики. Касаясь изменений, которые осуществит блок после прихода к власти, Осканян сказал, что спидометры и “красные линии” будут отменены, а уплачиваемые водителями платежи будут способствовать повышению жизненного уровня граждан.