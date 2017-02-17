Карен Карапетян: «Касательно изменений в Комитете госдоходов настрой гораздо более жесткий, более глубокий и более фундаментальный»

Под председательством Премьер-министра Карена Карапетяна в Правительстве состоялось заседание Совета по борьбе с коррупцией.

Министр юстиции РА Арпине Ованнисян сначала представила осуществляемые в составе Совета изменения и отметила, что в него включены представители органов государственного управления, Защитник прав человека, а из общественного сектора – две общественные организации, в том числе «Антикоррупционный центр Транспаренси Интернешнл». В ближайшее время состав Совета пополнят также другие общественные организации, которые будут выбраны по итогам конкурса.

Премьер-министр Карапетян предложил членам Совета публично представить предъявляемые к участникам конкурса критерии и подчеркнул, что цель Правительства – включить в состав Совета по борьбе с коррупцией членов, представляющих широкие круги общества.

Перейдя к вопросам повестки дня, председатель общественной организации «Армянская ассоциация юристов» Карен Задоян представил итоги изучений, осуществленных в направлении коррупционных рисков, имеющихся в налоговой и таможенной сферах и отметил, что риски касаются проведения оперативно-розыскных мероприятий, деятельности инспекторов, проведения проверок, процессов импорта и экспорта и представил предложения, направленные на их устранение.

Заместитель председателя Комитета государственных доходов Армен Сакапетоян акцентировал, что определенная часть представленных предложений уже устарела, поскольку в результате реформ, осуществляемых в Комитете госдоходов, ряд вопросов был затронут.

Коснувшись вопроса, Премьер-министр отметил: «Подготовленный Комитетом госдоходов документ о коррупционных рисках в системе намного более решительный. Поверьте, наш настрой касательно изменений в Комитете госдоходов гораздо более жесткий, более глубокий и более фундаментальный». Премьер-министр поручил Комитету госдоходов и Министерству финансов изучить представленные коррупционные риски, касающиеся их предложения и представить варианты решений.

В рамках следующего вопроса Карен Задоян представил изучения, осуществленные в направлении коррупционных рисков в сфере государственных закупок и отметил, что они детально обсуждены с Министерством финансов. Из представленных 36 предложений 18 уже осуществлены. Отреагировав на развернувшиеся обсуждения, Карен Карапетян поручил Министерству финансов провести изучение вопросов, поднятых касательно системы электронных закупок и на следующем заседании Совета доложить его результаты.

Председатель общественной организации «Армянская ассоциация юристов» коснулся также изучений, осуществленных в направлении коррупционных рисков в сферах экономической конкуренции и монополий и представил предложения, которые касались внедрения института выявления реальных собственников, разделения органов, осуществляющих в сфере регулирующие и надзорные функции и др.

Премьер-министр Карапетян предложил Государственной комиссии по защите экономической конкуренции и поручил Министерству финансов, Министерству экономического развития и инвестиций изучить вопросы и на следующем заседании Совета представить результаты, а касательно предложений, направленных на решение вопросов, представить позицию.

Совет коснулся коррупционных проявлений в ритуально-похоронной сфере, связанных с предоставлением услуг на кладбищах, выплатой пособий на погребение и др.