Премьер-министр принял исполнительного партнера компании «Прайсуотерсхаус Куперс» Марка Хени

Премьер-министр Карен Карапетян сегодня принял исполнительного партнера по вопросам Евразии компании «Прайсуотерсхаус Куперс» (PwC) Марка Хени. Компания является членом крупнейших в мире сетей, предоставляющих услуги в сферах аудита, бухгалтерии, налогового консалтинга, корпоративных финансов и юридических служб и осуществляет деятельность в 157 странах.



Премьер-министр приветствовал осуществляемое начиная с 2007 года сотрудничество с PwC и отметил важность дальнейшего расширения деятельности компании в нашей стране.

Выразив удовлетворение в связи с сотрудничеством с партнерами в Армении, Марк Хени выразил готовность к его активизации и углублению.



На встрече были обсуждены возможные программы и идеи в направлении повышения узнаваемости Армении с инвестиционной точки зрения и привлечения иностранных инвестиций. Премьер-министр отметил, что Правительство предпринимает последовательные шаги, направленные на улучшение бизнес-среды и открыто для обсуждений.

Карен Карапетян предложил совместно обсудить представляющие взаимный интерес проекты с ведомствами-партнерами, а также с созданным в формате общественно-частного партнерства Центром стратегических инициатив.