По следам ООО, основанного женой Гагика Меликяна

Газовую автозаправочную станцию (АЗС) на улице Маштоца в городе Берд Тавушской области местные жители знают как объект депутата-республиканца Гагика Меликяна.

Член совета правящей Республиканской партии Армении Гагик Меликян – уроженец Берда. Газовую автозаправку эксплуатирует ООО “Вици групп”.

Эта компания была основана в 2001 г., адрес ее деятельности – Тавушская область, село Паравакар, 12-я улица, 1-й тупик, 2.

Одним из учредителей ”Вици групп” является жена Гагика Меликяна Серина Аракелян, другим учредителем – жительница Еревана Анаит Калантарян.

В 2012 г. Государственная инспекция по контролю за рынком Министерства экономики выявила, что ряд компаний, в том числе ООО “Вици групп”, не имеют распределительных вышек для заправки компрессионного топлива.

В 2013 г. у компании были недоимки, так как “Вици групп” не выполнила в срок свои налоговые обязательства на сумму 2 млн 68 тыс. драмов.

Компания эксплуатирует также ГЭС на территории общины Паравакар в Тавушской области. Она построена на ахумском водохранилище и паравакарском канале.

Лицензию на выработку электроэнергии малой ГЭС “Ахум” ООО “Вици групп” получило в 2015 г. Срок действия – 15 лет (то есть до 2025 г.), мощность – 640 кВт.

Староста Паравакара Роланд Маркарян в телефонной беседе с Hetq.am сперва сказал, что ГЭС принадлежит Гагику Меликяну, но потом отказался от своих слов, заявив, что не знает, кто собственник.

На вопрос, заключала ли компания какой-либо договор с общиной и перечисляла ли деньги в общинный бюджет, староста ответил: “ГЭС работает два-три месяца в году, нам они ничего не платили”.

- А есть ли у ГЭС какое-либо обязательство?

- Нет, обязательств нет.

- ГЭС действует на территории Паравакара, неужели с общиной не был заключен договор?

- Нам пока ничего не платили, но попросили расчетный счет, чтобы платить за аренду земпи. Не знаю, заплатили или нет.

- Когда просили?

- Год назад.

- Какой участок земли арендован?

- Небольшие участки.

- Но компания уже 8 лет имеет лицензию на водопользование. Как получилось, что землю арендовали всего год назад?

- Не знаю.

Несмотря на утверждения старосты Паравакара о том, что ГЭС “Ахум” работает всего два месяца в году, заместитель директора компании Армен Мелконян в свое время сказал, что работа ГЭС должна носить сезонный характер, электростанция будет работать 7 месяцев в году.

По словам Мелконяна, в этот проект было инвестировано около 352 тыс. долларов США.

Отметим, что депутат парламентской фракции Республиканской партии Армении Гагик Меликян включен в предвыборный пропорциональный список РПА , в котором занимает 29-е место.