Состояние Доставщика хлеба вновь ухудшилось

“У Артура Саркисяна снова открылась трещина пищевода, а 15 февраля началась кровавая рвота, усилились боли в позвоночнике и ноге. Лекарства принимать он не может, так как без приема пищи лекарства могут повредить желудочно-кишечный тракт… Он очень истощен…” – сообщил “” адвокат Доставщика хлеба Давид Гюрджян.

Вчера ночью Гюрджяну удалось встретиться с Артуром Саркисяном, которй уже девятый день проводит голодовку. От него адвокат ушел в час ночи. А в больницу для осужденных ему удалось зайти после часовой волокиты. “В уголовно-исполнительном учреждении пытались обыскать мою сумку, изучить документы, проверить, какие из них относятся к делу Артура Саркисяна”,- рассказал Давид Гюрджян, которому пришлось пройти в УИУ без сумки.

По словам адвоката, Артур содержится в отдельной палате, медработники уговаривают его прекратить голодовку, принимать лекарства, хотя бы обезболивающие. “Но в настоящий момент прием лекарств может быть опасен”,- отметил Гюрджян, добавив, что “к Артуру Саркисяну государство проявляет бесчеловечное отношение”.

Это выражается в его незаконном аресте, в невозможности обеспечить необходимые для Артура условия.

Что касается отправленных в Европейский суд промежуточных документов , то, по словам Давида Гюрджяна, информация об этом поступит в ближайшие дни.

Родственники Артура Саркисяна не могут видеться с ним, так как на свидания наложен запрет. Мать Артура Донара, считая дни голодовки, отметила, что сын голодает не с 10, а с 9 февраля: “9 февраля за ним пришли. Мы только собирались обедать, когда пришли и забрали его. Мой сын голодает уже десятый день”,- сказала Донара.

По словам адвоката, своей голодовкой Артур выражает протест против незаконного ареста.

Давид Гюрджян подчеркнул, что в течение месяца были проведены две судмедэкспертизы, и обе подтвердили, что Саркисян страдает болезнью Бехтерева, которая несовместима с отбыванием наказания.

Однако в медцентре “Измирлян” была проведена еще одна судмедэкспертиза, результаты которой свидетельствовали об обратном. Ссылка на это имеется в представленных на днях разъяснениях Генпрокуратуры.

На вопрос, почему была проведена повторная экспертиза, никакие причины не были представлены. “В решении есть такая фраза: предыдущее заключение вызывает сомнение”,- отметил адвокат.

В настоящее время защитники Артура Саркисяна собираются обжаловать решение о назначении повторной судмедэкспертизы. По словам Гюрджяна, это была попытка получить более выгодные основания для ареста Артура Саркисяна.

В ответ на наше замечание о том, что заключения были выданы чересчур быстро, если учесть, что в отдельных случаях приходилось ждать по шесть месяцев, адвокат сказал, что по делам членов группы “Сасна црер” заключения судмедэкспертиз выдаются подозрительно быстро. “Наверное, это результат договоренностей”,- отметил Давид Гюрджян.

Напомним, что Артур Саркисян, который в июле прошлого года доставил еду членам группы “Сасна црер”, захватившей территорию полка Патрульно-постовой службы в Ереване, 31 июля был задержан, а потом арестован. Спустя шесть месяцев, 31 декабря, избранная в отношении него мера пресечения решением прокурора была заменена на подписку о невыезде. Однако через 40 дней, 9 февраля, Артура вновь задержали, а затем и арестовали на основании неявки по вызову органа предварительного следствия. После этого он был переведен в УИУ “Больница для осужденных”, где через день объявил голодовку в знак протеста против незаконного ареста.

Артур Саркисян обвиняется в содействии удержанию заложников, транспортировке и хранении оружия. Он страдет болезнью Бехтерева, грыжей брюшной полости, перенес операцию на позвоночнике, имеет 2-ю группу инвалидности.

Во время Арцахской войны Артур доставлял продукты ополченцам и был ранен. Имеет ограничение физической деятельности, нуждается в особых условиях. Отметим, что болезнь Бехтерева включена в список заболеваний, несовместимых с несением наказания (решение Правительства РА 825-Ն, 2006 г.).

P.S. После появления публикации из отдела связей с общественностью управления уголовно-исполнительных учреждений Минюста РА сообщили, что у Артура Саркисяна не было кровавой рвоты, а кровать, на которой он лежит, функциональная.