Погиб срочный военнослужащий Лерник Алексанян

18 февраля около 11.45 на оборонительном участке одной из воинских частей Армии обороны НКР, дислоцированной на южном направлении линии соприкосновения, при невыясненных пока обстоятельствах смертельное огнестрельное ранение получил военнослужащий срочной службы Лерник Александрович Осян, 1998 г.р. Для выяснения подробностей инцидента ведется следствие.

Министерство обороны НКР разделяет горечь тяжелой утраты и выражает поддержку членам семьи, родственникам и сослужившцам погибшего военнослужащего.