Противник нарушил режим прекращения огня около 35 раз

На линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск 18-го и в ночь на 19-е февраля противник из стрелкового оружия различного калибра нарушил режим прекращения огня около 35 раз, произведя в направлении передовых армянских позиций свыше 300 выстрелов. На северном направлении ВС Азербайджана применили также гранатомет СПГ-9 (1 снаряд).

Передовые подразделения Армии обороны Нагорно-Карабахской Республики сохраняют полный контроль на передовой и продолжают уверенно нести боевое дежурство. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны НКР.