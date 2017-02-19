По последним данным право на участие в референдуме будут иметь 102 757 граждан

19-го февраля в пресс-центре ЦКР НКР состоялась пресс-конференция председателя ЦКР НКР Србуи Арзуманян с участием международных наблюдателей и представителей СМИ.

Приветствуя собравшихся, председатель ЦКР НКР поблагодарила их за интерес и постоянное внимание к выборам и референдумам в Республике Арцах.

Председатель ЦКР НКР после выступления ответила на вопросы наблюдателей и журналистов.

На вопрос, насколько возможно обеспечение участия населения Талиша в референдуме, С. Арзуманян сказала: „Задачей номер один комиссий по референдуму было обеспечение участия населения Талиша и реализация его права на референдум. Большинство населения в настоящее время проживает в местечке Алашан Мартакертского района, где будет организовано их голосование. Кроме того, в Постоянном представительстве НКР в Ереване также будет обеспечено участие в референдуме талишцев, находящихся на территории Армении.”

На вопрос, были ли недочеты и жалобы во время предыдущих выборов и учтены ли они, С. Арзуманян сказала: „Во время предыдущих выборов официальных жалоб не было, за исключением требования о перерасчете, зафиксированного в одном избирательном округе г. Степанакерта. После перерасчета, осуществленного в присутствии доверенных лиц, результаты голосования были оставлены неизменными.”

Выступление председателя ЦКР НКР С. Арзуманян։

Уважаемые гости Республики Арцах, наблюдатели, представители СМИ!

От имени Центральной комисси по референдуму Нагорно- Карабахской Республики приветствуем Вас и выражаем нашу признательность за интерес и постоянное внимание к избирательным процессам и референдумам Республики Арцах. Многие из Вас не впервые участвуют в проходящих в Арцахе избирательных процессах. И факт, что высказанные Вами мнения об этих процессах действительно содействуют повышению международного имиджа нашей Республики.

Учитывая опыт, накопленный с 1991г. в избирательной системе нашей Республики, предложения и заключения, представленные международными наблюдателями относительно организации общегосударственных выборов и референдумов, совершенствование избирательного законодательства , реформы последних лет по внедрению современных технологий, повышению квалификации органов избирательного администрирования, можно сказать , что каждые проводимые в Нагорно-Карабахской Республике референдумы и выборы по сравнению с предыдущими являются более позитивными. К этому стремятся и избирательные комиссии, и другие органы государственной власти, а самое главное, избиратели.

Уважаемые собравшиеся!

Указом Президента НКР от 19 января 2017г. на 20 февраля 2017г. был назначен референдум по проекту Конституции Республики Арцах. За 26 лет независимости нашей страны это 3-й по счету референдум общегосударственного значения и проводится в соответствии с законом НКР “О референдуме” и новым Избирательным кодексом НКР, вступившим в силу с 1-го января 2017г.

С точки зрения организации референдумов и выборов для нас важно как стремление провести в нашей стране соответствующие международным стандартам референдумы и выборы, так и беспрестанное совершенствование необходимого прававого поля. В нашей реальности это получило отражение в изменениях , внесенных в закон „О референдуме” и в новом Избирательном кодексе.

Совершенствование законодательства постоянно находится в нашей повестке и перед нашими ответственными работниками мы всегда ставим задачу обеспечить более совершенствованное законодательное поле для полноценной реализации избирательного права избирателей, в тоже время создавая более нормальные рабочие условия для избирательных комиссий. Кстати, в основу законодательных реформ легли также мнения и предложения независимых международных наблюдателей, приехавших в Арцах для наблюдения за избирательным процессом в НКР.

Среди реформ я бы выделила нововведения, касающиеся гласности и прозрачности деятельности системы, которые, кстати, мы применили также во время парламентских выборов в НКР 3-го мая 2015г..

Итак:

-Четко определено, что весь процесс рефередума можно фотографировать и снимать, не мешая работе комиссии.

-Расширены рамки решений комиссий по референдуму, права на обжалование действий, механизмов, инстанций: срок, предусмотренный для досудебного обжалования результатов референдума, продлен еще на 4 часа. Каждому члену комиссии , каждому наблюдателю или представителю СМИ предоставлены широкие правомочия для осуществления контроля, проверки в участках по референдуму, закреплен институт заявления о перерасчете.

Уважаемые участники пресс-конференции!

Теперь о том , какая организационная работа была проделана и какова картина перед референдумом.

По последним данным право на участие в референдуме будут иметь 102 757 граждан, т. е. на 711 больше , чем во время парламентских выборов 2015г. . Это значит, что возможность участвовать в референдуме по Конституции имеют 69% населения Республики Арцах .

Референдум пройдет на всей территории Республики, которая охватывает 11 избирательных округов - в каждом по 8000-9000 избирателей. Создано 280 участковых комиссий по референдуму, одна из которых находится в городе Ереване - для обеспечения права на референдум граждан НКР, находящихся в РА, 1 – в уголовно – исполнительном заведении - для заключенных.

Уделялось внимание тому, чтобы участковые центры размещались в основном в новых или отремонтированных зданиях. Здесь пока остаются нерешенные вопросы, после военных действий не во всех участках можно создать современные условия, но было сделано все возможное для организации референдума на должном уровне.

Мы придаем большое значение роли комиссий, непосредственно общающихся с гражданами, и путем организации курсов провели последовательную работу по повышению уровня профессиональной подготовки их членов. 2222 комиссии готовы провести в участках референдум по Конституции в рамках действующего законодательства. Большинство их, почти 68 %, являются беспартийными, 66 % – женщины, а 30-40 %– молодые граждане, которые впервые участвуют в референдуме общегосударственного значения.

Период агитационной кампании, который начался сразу после обнародования указа Президента Республики о проведении референдума и длился до 18 февраля, уже завершился.Этот период обычно отличается достаточно активной атмосферой и за это время обеспечение беспристрастного отношения для всех субъектов агитации находилось в повестке комиссий по референдуму. Действовали 32 агитационных штаба, которые агитировали за и против принятия проекта Конституции. В ходе агитационной кампании ни одного инцидента, тем более нарушения не было зафиксировано. Сформированный общественными организацями Центр оповещения осуществлял разъяснительную работу среди населения.

В центре нашего внимания была активизация информационный работы, действует пресс-центр Центральной комиссии по референдуму, сайт ЦКР. Центральная комиссия по референдуму разработала также пособия для наблюдателей и участковых комиссий по референдуму, причем также индивидуальные пособия, разные информационные плакаты и вывески.

С каждым годом растет международный интерес к нашей стране. Например, в референдуме о независимости 1991 года участвовали всего 40 наблюдателей. Сегодня на референдум по Конституции приглашены и участвуют 104 международных наблюдателя из более 30 стран, 103 местных наблюдателя, более 80 представителей СМИ. Это нас радует и в тоже время обязывает.

Уважаемые собравшиеся!

Завершая свое слово , скажу, что я уверена , что в символический для нашей страны день 20 февраля – день возрождения Арцаха, референдум по Конституции пройдет на должном уровне. Референдум должен быть справедливым, организованным и объективным. Уверена, что это осознают как ответственные за избирательную систему, так и большинство граждан НКР, реализующих свое право.

В целом, за четвертьвековую историю Республики Арцах были организованы два референдума общегосудартвенного значения, 5 выборов Президента Республики и 6 парламентских выборов, местные референдумы и выборы в органы местного самоуправления.

В Республике Арцах референдумы и выборы как правило отличаются активным участием граждан. Например, в референдуме о независимости НКР 1991г. участвовали 82,2 % избирателей, а в референдуме по Конституции НКР в 2006г.- 87,2%. А средний показатель участия избирателей в выборах составляет 65-70% . Надеюсь , что участие наших граждан в референдуме по Конституции 20 февраля будет более активным.

Спасибо за внимание.