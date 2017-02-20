55 нарушений на линии соприкосновения

19-го и в ночь на 20-е февраля на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск противник из стрелкового оружия различного калибра нарушил режим прекращения огня около 55 раз, произведя в направлении передовых армянских позиций свыше 550 выстрелов, сообщает пресс-служба Министерства обороны Нагорно-Карабахской Республики.

“Передовые подразделения Армии обороны в основном воздерживались от ответа на провокационные действия противника и продолжали уверенно нести боевую службу”,- говорится в сообщении.