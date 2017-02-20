Понедельник, 20 февраля

АрмияՕбщество

55 нарушений на линии соприкосновения



19-го и в ночь на 20-е февраля на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск противник из стрелкового оружия различного калибра нарушил режим прекращения огня около 55 раз, произведя в направлении передовых армянских позиций свыше 550 выстрелов, сообщает пресс-служба Министерства обороны Нагорно-Карабахской Республики.

“Передовые подразделения Армии обороны в основном воздерживались от ответа на провокационные действия противника и продолжали уверенно нести боевую службу”,- говорится в сообщении. 


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