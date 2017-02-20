Понедельник, 20 февраля

ՕбществоПраво

У скончавшегося в шведской полиции гражданина Армении был инсульт – судмедэкспертиза



У гражданина Армении Давида Барсегяна, скончавшегося в отделении полиции шведского города Оребро, обнаружено кровоизлияние в мозг, однако не подтверждено, что именно инсульт стал причиной его смерти. Несмотря на это, шведские судмедэксперты пришли к заключению, что тело подлежит погребению, что, по мнению адвоката Марка Сафаряна, будет препятствовать устновлению истинной причины смерти Барсегяна.  

В беседе с Hetq.am Сафарян отметил., что смерть Давида Барсегяна, который был подвергнут приводу в отделение полиции Оребро, можно было предотвратить , если бы ему своевременно была оказана медицинская помощь.

“В настоящее время наша адвокатская контора обсуждает вопрос возбуждения дела по гражданскому иску с требованием, чтобы полиция Швеции выплатила компенсацию, поскольку именно она несет ответственность за действия сотрудников отделения полиции Оребро”,- подчеркнул Марк Сафарян.  

Адвокат не связывает больших надежд с уголовным делом, возбужденным по факту смерти Давида Барсегяна. Он сказал, что более подробно расскажет об этом позже.

Согласно материалам дела, сотрудники полиции города Оребро заглядывали в камеру Давида каждые пять минут, тогда как по действующему порядку частота проверок должна составлять 15 минут. По словам адвоката, сотрудники полиции должны объяснить, почему они заглядывали в камеру Барсегяна каждые пять минут, если он не чувствовал себя плохо.  

Напомним, что 7 февраля в 22։23 в камере отделения полиции города Оребро нашли умершим 32-летнего гражданина Армении Давида Барсегяна. Последнего полицейские подвергли приводу за 1,5 часа до его смерти. По словам находившихся рядом с Давидом свидетелей, в момент привода и после этого он чувствовал себя очень плохо, вырывал, на что сотрудники полиции не обратили внимания. 


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