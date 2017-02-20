Особняк и “забытые” строения Сейрана Сарояна в Украине

Высокопоставленные чиновники иногда забывают, какое имущество они декларировали несколько лет назад, и отказываются от него. Так было и в случае с депутатом парламентской фракции Республиканской партии Армении, кандидатом в депутаты на предстоящих выборах в Национальное Собрание Армении Седраком (Сейраном) Сарояном.

Полученный в подарок земельный участок и незадекларированный особняк

В 2010 г. Ганна (Анна) Онищенко безвозмездно подарила депутату Национального Собрания РА Седраку Сарояну два земельных участка в поселке Мизикевич Овидиопольского района Одесской области. Общая площадь участков составляла 0,200 га. Земля была предусмотрена для застройки. Строительные работы начались, но остались незавершенными.

Владельцем данной территории Онищенко стала в 2005 г. И хотя она подарила недвижимость депутату из Армении, тем не менее продолжала оплачивать счета за коммунальные услуги.

Вначале депутат НС Седрак Сароян указал в декларации недвижимость в поселке Мизикевич, но сейчас он “не помнит” о существовании этого земельного участка.

Дело в том, что в Украине и в частности в Одесской области у Седрака Сарояна имеется несколько единиц недвижимости, из которых он задекларировал лишь одну. При этом депутат запутался и задекларировал земельный участок в Мизикевиче, о котором сейчас не помнит и который записан не на его имя. Вместо этого Сароян не задекларировал имущество, о котором говорит весьма неохотно. Мы побывали по этому адресу. На одном из двух соседних земельных участков возвышается двухэтажное строение.

В этом квартале живут в основном люди очень состоятельные, здесь можно встретить шикарные виллы. Соседи знали о том, что указанный дом принадлежит генералу из Армении. Они рассказали, что генерал часто бывает в Одессе, но живет в своем шикарном особняке, который находится чуть дальше от этой постройки, рядом с морем. В указанном квартале тоже живут очень богатые люди.

В недостроенном доме депутат хотел разместить гостиницу, но из-за финансовых трудностей не закончил строительство. Район, где в летние месяцы живет с семьей Седрак Сароян, охраняется службой безопасности, вход туда случайных людей запрещен. Именно поэтому мы не смогли побывать там. Проехать вглубь можно было только с согласия хозяев дома, а Сароянов в то время в Украине не было.

Судя по пожелтевшему плану дома, который заказал Седрак Сароян и который хранился в недостроенной постройке, здание имеет подвальный этаж площадью около 265 кв.м, еще два этажа и мансарду. В подвальном этаже есть гостиная площадью около 68 кв.м, помещение для хранения вин, дегустационная комната, спортзал площадью около 49 кв.м, домашний кинотеатр и т.д. Остальные этажи и мансарда жилые. В доме имеется в общей сложности 58 комнат, в том числе 11 спален, 17 санузлов, три просторных фойе и т.д.

За сооружением присматривают супруги-украинцы, проживавшие в построенном на этой территории домике. Сейран Сароян давно наладил бизнес-связи в Одесской области. Он арендовал здесь пляж на берегу моря, где в свое время действовал армянский ресторан “Дудук”. Однако 3-4 года назад депутат отказался от ресторана, который сейчас под названием “Арт-Шар” эксплуатируют армяне из Аштарака. “Мы поняли, что не разбираемся в этом бизнесе, и отказались от него”,- пояснил Седрак Сароян.

Задекларированное имущество, которое ничего общего с реальностью не имеет

“Комиссия по этике высокопоставленных должностных лиц идентифицировала всю упомянутую недвижимость с недвижимостью, указанной в декларации Седрака Фирдусовича Сарояна на момент его вступления в должность. Согласно данным, отраженным в декларации С.Сарояна 2012-2016 гг., в указанный период недвижимость не была отчуждена”.

Тем не менее, депутат отказывается от задекларированного им же имущества. Согласно декларациям, представленным Седраком Сарояном в Комиссию по этике в 2011-2015 гг., его доходы и денежные средства сократились. А его жена, Лиана Сароян, вообще не имела доходов.

В соответствиии с законом РА “Об общественнй службе” из взаимосвязанных с высокопоставленным чиновником лиц декларации представляют только муж или жена, проживающие совместно с ними родители, а также проживающие совместно с ними совершеннолетние и не вступившие в брак дети.

Двое совершеннолетних сыновей Седрака Сарояна – Зарзанд и Ашот – представили декларации лишь в 2011 г. Они уже женаты и больше не должны представлять декларации. В указанном году свои доходы указал только старший сын Сарояна.

«Да разве я могу жить в квартире…”

До того, как получить объяснения Седрака Сарояна, его помощник Геворк Степанян сказал, что разговоры о наличии у депутата имущества в Украине не соответствуют действительности.

“В Украине у него ничего нет, я могу точно вам сказать”,- отметил помощник.

Через несколько дней нам удалось побеседовать с Сейраном Сарояном. Он с трудом вспомнил, что у него есть имущество, которое, по его словам, имелось “в те времена” и было записано на имя его матери.

“Даже не на имя моей матери, а на имя нашего Ваника из Одессы. У нас нет гражданства этой страны. Это было записано на его имя, и он продал…” – сказал Седрак Сароян. На вопрос, есть ли у него сейчас имущество, депутат обиженно сказал: “Я же не ребенок…”

Когда мы в очередной раз напомнили нашему собеседнику о том, что в своей декларации он указал дом и земельный участок в Украине, тот “вспомнил”, что такое имущество есть и что каждый год они с апреля по сентябрь живут там.

Сароян также сказал, что у него один земельный участок, на котором построен особняк. “На что мне десять домов, разве одного недостаточно? Это собственный дом, а дом ведь на земле построен, это же не квартира. Разве я могу жить в квартире, я там задыхаюсь…” – сказал С.Сароян, касаясь не задекларированного им имущества. Что касается заявления помощника о том, что у депутата нет недвижимости в Украине, то Седрак Сароян не стал его комментировать.

Он не отрицал, что владеет в Одессе зоной отдыха. Намекая на годы Арцахской войны, Седрак Сароян сказал, что 20 лет не мог заниматься бизнесом. “Разве я разбираюсь в бизнесе, чтобы еще им заниматься. Это не моего ума дело, пусть мои сыновья занимаются…”- добавил депутат.

Седрак Сароян отказывается от своего имущества

Имущество, которым владеет в Одессе семья Сарояна, не единственное. Дома, земли, заводы у них есть и в Армении. Однако Седрак Сароян отказался и от этой недвижимости, заявив, что она принадлежала его матери или отцу и что сам он не имеет отношения к бизнесу. Отметим, что отец Седрака Сарояна, Фирдус Сароян, умер в 2012 г.

При въезде в Эчмиадзин можно увидеть роскошный двухэтажный особняк с огромным бассейном. В советские годы это было государственное здание, а сегодня в этом доме живут Сарояны. Депутат подтвердил эту информацию, отметив, что раньше в здании размещалось сельское управление, начальником которого был его отец.

Отметим, что несколько лет назад Седрак Сароян задекларировал этот особняк как свою собственность, однако в беседе с нами заявил, что дом принадлежал его отцу и был записан на его имя.

По нашим сведениям такой же роскошный особняк у депутата имеется и на проспекте Азатутян в Ереване. Однако Сароян отказался и от этой собственности. Мы попытались найти на указанной территории дом Седрака Сарояна, но нам не удалось въехать туда, так как сотрудники службы безопасности домов олигархов преградили нам путь.

“Все врут. Покажи мне этот дом, и я подарю его тебе»,- сказал Седрак Сароян.

Ему принадлежит совместное армяно-российские предприятие “Саркоп” в Эчмиадзине, которое занимается производством вина, водки, коньяка и соков.

“Саркоп” – правопреемник эчмиадзинского винного завода “Сардарапат”. Он был основан в 2007 г. Одним из учредителей была мать Седрака Сарояна Офик Сароян. Последняя в 2009 г. вышла из компании, и тогда же владельцем 50% компании стал Седрак Сароян. Остальные 50% принадлежат российскому предпринимателю Юрию Коптеву.

По словам Сарояна, этой компанией тоже занимался его отец, а сейчас занимаются его сыновья, потому что ему “неохота”.

Отметим, что в 2016 г. Министерство финансов начало процедуру банкротства против ООО “Саркоп”. В настоящее время дело находится в суде.

В 2003 г. Офик Сароян основала ООО “Ник энд Вазг”. Компания занималась добычей полезных ископаемых. В частности, добывали лукашинский туф. Но, по данным госреестра, в 2009 г. О.Сароян вышла из компании, сейчас ее владельцем является другой человек.

Матери депутата принадлежит и ЗАО “Медобъединение номер 2”, расположенное в центре Еревана.

Сарояны владеют также созданным в 2007 г. ООО “Фирдус Сароян”. По данным госреестра единственным собственником компании продолжает значиться покойный отец депутата Фирдус Сароян.

Компания занимается розничной продажей сжиженного газа для автомобилей, имеет также газовую автозаправочную станцию в селе Нор Харберд Араратской области. Харбердцы знают, что реальным собственником компании является Седрак Сароян.

Депутату принадлежит и основанное в 2013 г. ООО “Братья С.Сарояны”. Компания зарегистрирована в Эчмиадзине. В настоящее время ее деятельность временно пекращена, однако в налоговой службе нам сообщили, что компания занимается розничной торговлей. Директором ООО “Братья С.Сарояны” является старший сын депутата Зарзанд Сароян.

В 2010 г. он основал и руководит ООО “Зарзанд Сароян”, которое занимается установкой рекламных щитов.

Сыновья Седрака Сарояна занимаются также розничной торговлей. В Эчмиадзине и соседних селах Сарояны владеют земельными участками, которые, однако, записаны не на их имя.