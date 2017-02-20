Президент провёл встречу с участниками оперативного сбора руководящего состава ВС РА

Президент Республики, Верховный главнокомандующий Вооружёнными силами РА Серж Саргсян сегодня в административном комплексе Министерства обороны РА встретился с участниками оперативного сбора руководящего состава ВС РА.

Сбор имеет цель посредством встреч и лекций с должностными лицами Республики знакомить участников с приоритетами внешней и внутренней политики РА, тенденциями развития ВС, обсуждать вопросы взаимодействия между Министерством обороны и другими силовыми структурами РА, осуществлять обмен опытом, а также посредством профессиональных сборов-занятий повышать и совершенствовать знания и умения генералов, офицеров, специальных гражданских служащих в стратегии, оперативном искусстве и управлении войсками, в области управления функциональными обязанностями, сформировать у должностных лиц единые представления и точки зрения в вопросах непрерывного повышения боеспособности армии и обороноспособности государства.



Президент Саргсян на встрече с руководящим составом ВС РА говорил о насущных вопросах общественной и национальной безопасности Республики Армения, ответил на вопросы, интересовавшие участников оперативного сбора.

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Речь президента Сержа Саргсяна во время оперативного сбора руководящего состава ВС РА

Здравствуйте, уважаемые представители высшего офицерского состава Вооружённых сил Республики Армения.



С очень многими из вас в свое время я имел возможность непосредственно работать. Именно по этой причине я очень рад этой возможности и хочу, чтобы мы с вами ещё раз уверенно подчеркнули, что в своё время сделали свой выбор и мы обязаны оставаться верными своему выбору и своему мундиру. А говорить хочу о насущных вопросах общественной и национальной безопасности Республики Армения. Пояснение этих вопросов необходимо для правильной организации дела национальной обороны Республики Армения. После моей речи, разумеется, ожидаю ваших вопросов.



Вопросы общественной безопасности Республики Армения не принадлежат к ряду непосредственных полномочий руководящего состава Вооружённых сил. Однако все вы - граждане Республики Армения, следовательно прояснение этих вопросов считаем для вас важным именно с этой точки зрения.



Наша непосредственная внешняя среда сложна, запутана, часто, чрезвычайно противоречива и непонятна. Однако это вовсе не означает, что со всем этим нам нужно просто смириться и сидеть, сложа руки, ждать и смотреть, какие сюрпризы нам преподнесут.



Я говорил и повторяю: то мнение, что мы обречены на неудачу, пока вопрос Карабаха не решён и не ликвидирована блокада, осуществляемая Турцией, - неприемлемо.



Наши внутренние недостатки не турки и азербайджанцы создают. Недостатки управления нашей страной ничего общего с ними не имеют и они не являются причиной этого.



Вопросы организации нашей общественной жизни и хорошего управления - вопросы национальной безопасности. Плохое управление непосредственно влияет на национальную безопасность и обороноспособность страны.

Именно по этой причине мы инициировали процесс Конституционной реформы. Наша страна таким образом вступила на этап переломных преобразований, которые должны быть непосредственно ощутимы для вас и ваших семей.

Знаю, что у многих из вас вызывает определённую озабоченность то, что в результате конституционных изменений в невоенный период ликвидирована должность Верховного главнокомандующего. Да, с 2018 года, когда новая Конституция полностью вступит в силу, эта должность отныне предусмотрена только во время войны.



Во Франции, которая также полупрезидентская республика, исторически сформировался термин "сосуществование". Это та ситуация, когда президент страны представляет одну партию, а премьер-министр и большинство Национального собрания - другую политическую силу.



После длительных обсуждений мы пришли к тому выводу, что для нас формирование подобного "сосуществования" - очень длительный процесс и, извините, но для нас, к сожалению, ещё нереализуемо. Вы все знаете, что половинчатые решения обычно являются вынужденными и самыми плохими решениями, следовательно и необходимо было найти и дать полноценное решение.



По новой Конституции наше государство переходит к парламентской форме правления. Полномочия премьер-министра Республики и его возможности будут намного шире тех, что в условиях полупрезидентской системы предоставляются сегодняшнему Президенту - Верховному главнокомандующему. Цель в следующем: в одном месте сосредоточить ответственность и полномочия. Если будет необходимость подробнее, наверное, этот вопрос вас очень интересует, я буду готов представить более подробно.



Таким образом мы исключили возможность нездоровой конкуренции между президентом и премьер-министром Республики в условиях "сосуществования". Думаю, это очень важно. Хочу, чтобы вы полностью поняли и осознали смысл этих изменений.



На вашу работу эти изменения не будут иметь никакого воздействия, и, если будут иметь, то только в позитивном аспекте. В этом плане вы не почувствуете никаких негативных изменений. С точки зрения организации национальной обороны и управления это изменение, как я сказал, будет иметь только позитивное воздействие. Армянское государство будет продолжать лелеять и беречь своё незаменимое и любимое дитя - армянскую армию.



Господа генералы и офицеры,



Сейчас - о наших вопросах предстоящих двух-трёх месяцев.

Мы уже вступили в этап выборов в Национальное собрание. Да, в предвыборный период в нашей стране будут иметь место острые дискуссии, подчас, могут звучать также преувеличенные и раздутые выступления. Конечно, услышите обещания, которые никогда не сбудутся. Уверен, что многие-многие из вас знают и слышали известное выражение, что самая большая ложь звучит перед выборами и после охоты, но не это важно. Важно то, что мы из опыта прежних лет знаем, что Азербайджан в подобных случаях, обычно, активизирует свои антиармянские действия в международных организациях, иногда также пытается предпринять провокации на передовой. Определённые симптомы подобного поведения с их стороны уже заметны.



В первую очередь хочу подчеркнуть, что совершенно уверен в стабильности политической системы Армении. Сколь бы острыми не были обсуждения, они не нарушат общественного спокойствия. Подобные острые обсуждения и дискуссии будут свидетельствовать нашу силу - высокий уровень и качество самоорганизации общественности Армении.



Особо подчёркиваю, что вооружённые силы Республики Армения внепартийны и вне политики. Да, Министр обороны Виген Саргсян возглавил избирательный список Республиканской партии Армении. Однако, не будет никакого пересечения предвыборной пропаганды и осуществления им должностных полномочий.



Межпартийных обсуждений в армии не будет и мы тоже их не будем вводить. Более того, предупреждаю всех вас, что подобные попытки, просто, будут наказываться.



Мы как государство способны организовать и провести такие выборы, которые получат доверие нашего общества, нашего народа. Более того, уверен, что именно такие результаты будут фиксировать приглашённые наблюдатели международных организаций.



В Азербайджане некоторые имеют иллюзии, будто, сосредоточенная на выборах Армения будет очень занята, следовательно, как они своим коротким умом думают, - уязвима. Именно по этой причине от вас в этот период ожидаю максимальной осторожности.



Уверен, что наши военные, от рядового до самого высокопоставленного офицера, в период предстоящих парламентских выборов будут бдительны и дальновидны, готовы предотвратить любые злоумышленные планы противника.

Сейчас, о вопросах нашего региона.



Оснований для какого-либо прорыва в переговорах, которые имеют место в направлении мирного урегулирования проблемы Нагорного Карабаха, в данный момент я не вижу. В этом случае сохранение равновесия сил между Арменией и Азербайджаном - единственное средство сохранения стабильности и хрупкого мира.



Официальный Баку всё время пытается нас обвинить в попытках затягивания сформировавшегося статус-кво. Это не соответствует действительности. Хочу всех вас заверить, что мы, действительно, желаем, чтобы проблема решилась, но реальность такова, что азербайджанцы предлагают такие решения, которые для нас неприемлемы, следовательно, по этой причине проблема не решается. Когда они поймут, какое решение может стать реальностью, тогда проблема будет урегулирована. По этой причине Азербайджан постоянно идёт на мелкие и большие провокации, чтобы обострить ситуацию на передовой и таким образом напоминать о себе нам и международному сообществу.



Приёмы этой пропаганды тщетны и обречены на провал. Наша позиция следующая: уже утвердившееся перемирие нельзя менять на перемирие, утверждаемое на худших условиях. Мы должны вести переговоры и заложить основы для нормальных контактов между двумя народами и установления мира.

Да, стороны конфликта должны вести переговоры вокруг мира, основанного на прочных, надёжных и подлежащих проверке механизмах. Первым правильным шагом на этом пути могло быть добросовестное выполнение договорённостей, достигнутых в ходе прошлогодних встреч в Вене и Санкт-Петербурге. Однако, к сожалению, руководство Азербайджана не брезгует даже на самом высоком международном уровне принимать на себя обязательства и на следующий день от них оказываться.



Перемирие необходимо преобразовать в мир, однако этого никогда не будет в результате односторонних уступок. Мы чётко оцениваем ситуацию и не ожидаем от Азербайджана односторонних уступок. То же требуем, чтобы руководство Азербайджана осознало это простое, вернее, очень простое обстоятельство.

Следовательно, мы не пожалеем энергии и усилий для обеспечения равновесия сил. Мы не нуждаемся в том, чтобы вступать с Азербайджаном в гонку вооружений. Пусть Азербайджан гонится за своими же притязаниями. Однако мы будем уверенно продолжать формирование таких возможностей, которые обеспечат эффективную организацию обороны, а также способность усиленно противодействовать вероятной агрессии противника.



В созданных условиях равновесие сил просто незаменимо для жизнедеятельности двух народов. На основе этого равновесия возможно вести переговоры вокруг примирения. Попытки нарушить имеющееся равновесие сил, просто, чреваты опасностью спровоцировать новые военные действия.



Господа генералы, офицеры,



На глобальном уровне Армения будет продолжать вносить свой вклад в дело укрепления безопасности и стабильности, формирования позитивной повестки в международных отношениях. Свидетельством этого является активное участие Армении в ряде международных миротворческих инициатив.



Я переживаю большую гордость, когда встречая своих зарубежных коллег, а также министров иностранных дел и обороны, от которых слышу слова похвалы в адрес армянских миротворцев. Благодарен армянским военным, в первую очередь, тем, кто готовит эти подразделения, и конечно, тем, кто является членом этих подразделений, за то, что высоко держат имя и честь Армении.



Одним из важнейших элементов безопасности Армении является стратегический союз, сформированный Арменией и Россией. Он имеет очень богатую историю и традиции, поскольку армянские и российские военные никогда не были на разных сторонах окопов.



Тем не менее, никакой союз не может быть основанным только на эмоциях. Этот союз основан на взаимно чётко осознанных общих интересах и необходимости. Он незаменим для сохранения стабильности в этом регионе. Армения продолжит добросовестно выполнять все свои союзнические обязательства как в рамках армяно-российского союза, так и Договора о коллективной безопасности.

Хочу, чтобы все вы очень чётко осознали, что да, также в рамках ОДКБ происходят события, действия, выступления, которые нам не по сердцу, но действие, или выступление, или вообще поведение руководителя какой-либо страны-члена ОДКБ для нас никогда не могут служить основой говорить о том, что членство Армении в ОДКБ уже утратило необходимость. Это, просто, недопустимо.



Одновременно мы продолжим формировать оживлённую позитивную повестку с организацией Североатлантического альянса и государствами его членами с целью дельнейшего укрепления международного мира и безопасности. Всё это важные факторы для нейтрализации недоброжелательной, если не сказать - враждебной политики нашего другого соседа - Турции.



Одной из радостных вестей последнего периода было соглашение, достигнутое вокруг ядерных программ Ирана. Мы должны со всем вниманием следить за процессами в этом направлении. Не переоценивая наши возможности, мы должны последовательно поощрять стороны этого соглашения добросовестно исполнять принятые на себя обязательства.



Армения должна по мере своих сил вносить вклад в дело укрепления режима нераспространения ядерного оружия и других видов оружия массового уничтожения. В этом плане, несомненно, всех нас беспокоят процессы, имеющие место на Корейском полуострове.



Я постарался очень коротко представить также нашу внешнюю и глобальную среду, надеясь уделить время для вопросов и ответов. Просто прошу вас быть активными. Готов ответить на ваши вопросы.