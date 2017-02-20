Понедельник, 20 февраля

Внешняя политикаПолитикаНагорный Карабах

Министр иностранных дел НКР принял бельгийских парламентариев, прибывших в Арцах с наблюдательной миссией



20 февраля министр иностранных дел Нагорно-Карабахской Республики Карен Мирзоян принял члена окружного парламента Брюсселя  Сержа де Патули  и депутата  окружного парламента Валлонии  Бенуа Дреза, которые прибыли в Арцах с международной наблюдательной миссией  для участия в  референдуме по проекту новой Конституции НКР.

В ходе встречи стороны обсудили перспективы и возможности расширения сотрудничества между Арцахом и Бельгией  на различных уровнях.

Был затронут также ряд  других вопросов, представляющих взаимный интерес. 


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