Министр иностранных дел НКР принял бельгийских парламентариев, прибывших в Арцах с наблюдательной миссией

20 февраля министр иностранных дел Нагорно-Карабахской Республики Карен Мирзоян принял члена окружного парламента Брюсселя Сержа де Патули и депутата окружного парламента Валлонии Бенуа Дреза, которые прибыли в Арцах с международной наблюдательной миссией для участия в референдуме по проекту новой Конституции НКР.

В ходе встречи стороны обсудили перспективы и возможности расширения сотрудничества между Арцахом и Бельгией на различных уровнях.

Был затронут также ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес.