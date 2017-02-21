На восточном и северо-восточном участках линии соприкосновения противник применил снайперские винтовки

На линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск 20-го и в ночь на 21-е февраля противник из стрелкового оружия различного калибра, в том числе снайперских винтовок, нарушил режим прекращения огня около 75 раз.

По сообщению пресс-службы Министерства обороны Нагорно-Карабахской Республики в направлении армянских позиций было произведено свыше 900 выстрелов.

На восточном и северо-восточном участках линии соприкосновения ВС Азербайджана активно применяли снайперские винтовки (39 выстрелов).

Подразделения Армии обороны НКР сохраняют полный контроль на передовой и продолжают осуществлять надежную защиту боевых позиций, говорится в сообщении МО НКР.

