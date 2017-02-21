Вторник, 21 февраля

ՕбществоМедиа

Помогите Hetq.am раскрыть случаи раздачи взяток избирателям



Читатели сигнализировали Hetq.am о том, что представители различных партий посещают их квартиры и предлагают взятки за то, чтобы избиратели проголосовали в пользу баллотирующегося в их избирательном округе того или иного кандидата.

В случае достижения согласия посетители записывают данные паспортов граждан.

Мы просим наших читателей в случае получения такого предложения вступите в беседу с посетившими вашу квартиру лицами, запишите ваш разговор на телефон и отправьте эти доказательства на электронный адрес редакции Hetq.am - info@hetq.am. Если вам даже не удастся сделать аудио- или видеозапись разговора, напишите об этом случае или позвоните по телефону 010 563363, чтобы мы могли пойти по следам вашего сообщения.

Конфиденциальность нашего источника информации мы гарантируем.


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