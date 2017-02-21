Вторник, 21 февраля

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Армен Мартиросян: “Вопрос осуществления в стране коренных преобразований остается на повестке дня”



Член блока “Оганян-Раффи-Осканян” Армен Мартисярон на сегодняшней пресс-конференции заявил, что их блок стремится к укреплению суверенитета страны и повышению уровня субъектности Армении. Вопросы осуществление в стране коренных преобразований и начала процесса смены власти остаются на повестке дня, отметил Мартиросян.  

Касаясь выхода Заруи Постанджян из партии “Наследие”, он сказал, что все эти годы партия молча, без каких-либо ожиданий способствовала появлению известных лиц, которые имели возможность развернуть деятельность, получить полномочия. “Никаких проблем нет, жизнь продолжается. Всем нашим известным лицам мы желаем всяческих благ. Мы прошли с ними большой путь, пережили и трудности, и радости”,- добавил Армен Мартиросян.  

Он также  сказал, что если бы Заруи Постанджян согласилась войти в блок, то, возможно, именно она возглавила бы предвыборный список. Но Постанджян сразу отказалась от участия в обсуждении вопроса о формировании блока.

Фото: Фотолур


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