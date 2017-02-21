В суде состоится очная ставка бывших сотрудников “АрменТела”

В рамках дела ЗАО “АрменТел” на следующем судебном заседании показания по эпизоду бывшего директора технического блока компании, обвиняемого Владимира Сачкова даст бывший директор по безопасности “АрменТела” Ашот Погосян, который 6 февраля был приговорен к 4 годам лишения свободы.

В связи с делом Владимира Сачкова сегодня Погосян был доставлен в суд, однако он заявил, что даст показания только в присутствии своего адвоката. На этом основании судья Армен Бекташян отложил судебное заседание на неделю.

Допрос свидетелей по делу В.Сачкова тоже не завершен. Об одном из них, Рубене Налчаджяне, известно, что он уехал в РФ и не вернулся. Свидетель Гарник Мартиросян находится в Армении, но и его до сих пор не удается доставить в суд.

Защитник Сачкова Армен Багдасарян предложил суду обратиться к начальнику Полиции РА для установления местонахождения Гарника Мартиросяна и его привода в суд.

Нерешенным остается и вопрос трех свидетелей, являющихся гражданами РФ. Решение по ним судья вынесет в конце судебного процесса.

Напомним, что согласно обвинению, группа, состоявшая из некоторых должностных лиц ЗАО “АрменТел” и косвенно связанных с данной компанией лиц, создала канал связи, в результате действия которого международные звонки от иностранных операторов поступали в обход расчетной системе “АрменТела”. Этот канал связи действовал в 2011-2013 гг. В результате деятельности группы ЗАО “АрменТел” и, соответственно, государству был нанесен крупный ущерб.