Арам Манукян: “Все политическое поле занято фиглярством”

Самой отрицательной стороной выборов является отсутствие принципов. На первый план выдвигается только одна цель – пройти в парламент. Об этом на сегодняшней пресс-конференции заявил депутат парламентской фракции Армянского национального конгресса Арам Манукян.

По его словам, депутаты стремятся попасть в парламент, 60% которого ничем не занимается. “То есть они намерены потратить огромные деньги, чтобы в парламенте ничем не заниматься”,- отметил Манукян.

Народ, видя происходящие процессы, разочаровывается, уверяет депутат. “Все политическое поле занято фиглярством. Они как саранча прыгают с одного места на другое, лишь бы очутиться в этом кресле”,- заявил Арам Манукян.

По его словам, на предвыборном этапе партии не представили идеологическую заявку. Другим недостатком является то, что политические силы в своих программах не указывают, как осуществить содержащиеся в них положения о сокращении коррупции, миграции, решении карабахской проблемы.

Касаясь внутриполитической ситуации в Армении, Манукян перешел на язык цифр: “За последние десять лет число школьников сократилось на 100 тысяч. За последние 18 лет этот показатель уменьшился с 602 тысяч до 360 тысяч. На сегодняшний день в Армении на 250 тысяч школьников меньше, чем было 17 лет назад. Разделите это число пополам – именно столько юношей не прослужили в нашей армии”.

По словам Арама Манукяна, на предвыборном этапе политические силы не излагают свое виденье развития Армении. “Единственная сила, которая как врач предлагает нашим гражданам горькую пилюлю, это “Армянский национальный конгресс”,- отметил депутат.





