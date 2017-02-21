“Передовые подразделения Армии обороны НКР никогда не берут на прицел гражданские объекты и мирное население”

“Распространенное сегодня рядом азербайджанских СМИ сообщение о том, что якобы вчера ночью карабахские силы открыли огонь в направлении пастухов села Айаг Кервенд Акнайского района, является очереднй дезинформацией”,- сообщает Министерство обороны Нагорно-Карабахской Республики.

Передовые подразделения Армии обороны никогда не берут на прицел гражданские объекты и мирное население, “более того, передовые силы АО никогда не выступают в роли нападающих, а огонь в направлении азербайджанских боевых позиций открывают только в случае крайней необходимости”, говорится в сообщении МО НКР.