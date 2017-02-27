История одного кредита: Багдасаров, чехи, Разданский цементный завод и президенты

15 января 2014 г. сотрудники подразделения по борьбе с организованной преступностью чешской полиции вошли в здание в центре Праги, где размещались компания по гарантированию и страхованию экспорта “EGAP” (Exportní garanční a pojišťovací společnost), являющаяся государственным учреждением, и Экспортный банк Чехии (Česká exportní banka, ČEB), также являющийся государственным органом.

Фото “ČTK” и “MAFRA”: для увеличения кликните на снимок. Более подробная информация здесь

По сообщению местного сайта lidovky.cz, правоохранителей интересовали 16 дел с участием этих компаний, касавшиеся выделения и страхования кредитов на общую сумму несколько миллиардов крон. Кредиты были выданы для осуществления инвестиций, в частности, в Словакии, Вьетнаме, Украине, России и ряде других стран. Однако вопрос заключался в неэффективности кредитных сделок, из-за чего “EGAP” должна была компенсировать убытки предоставивших кредиты банков. В их числе была и сделка между Михаилом Багдасаровым и местным банком “PPF banka”, которую также застраховала “EGAP”.

Это история о том, как Михаил Багдасаров “кинул” чешский банк, не вернув ему долг, и как владельцы банка, пройдя через все армянские судебные инстанции, обатились к президенту своей страны с просьбой ходатайствовать перед Сержем Саргсяном о решении их проблемы. Несмотря на обещание президента РА, вопрос остается нерешенным, что угрожает стабильности армяно-чешских экономических отношений.

Сделка по самолетам

21 июля 2011 г. зарегистрированное в Праге акционерное общество “PPF banka” заключило договор с зарегистрированной на офшорном острове Джерси и принадлежащей М.Багдасарову компанией “Mika Limited”, предоставив ей кредит в размере 23.439.500 долларов, который должен был быть погашен до 31 августа 2016 г. Кредит был предусмотрен для финансирования сделки по приоберетению трех самолетов. 8 августа 2011 г. чесшкий банк заключил гарантийный договор с ЗАО “Мика Цемент” Багдасарова, которое занималось производством цемента в городе Раздане.

Приобретавшиеся “Mika Limited” три самолета предназначались для компании “Армавиа” Михаила Багдасарова, которая являлась национальным перевозчиком Армении. Предыдущим эксплуатантом этих самолетов были “Чешские авиалинии”.

Согласно статистическому офису Чехии, в сентябре2011 г. в Армению были доставлены два самолета (товарный код 88024000 означает: “самолеты и прочие летательные аппараты с массой пустого снаряженного аппарата более 15 тонн”). По официальным данным Чехии, общий вес экспортированных лайнеров составил почти 93 тонны, стоимость - 53,5 млн долларов.

Эти цифры, однако, не совпадают с данными Национальной статистической службы, согласно которым в 2011 г. в Армению было импортировано два самолета общим весом 67 тонн и стоимостью 25 млн долларов.





Если учесть, что в Армению были доставлены “Boeing 737-500”, то вес этих самолетов с массой пустого снаряженного аппарата составляет, как правило, 32 тонны, что соответствует данным НСС Армении. Более того, в нашем распоряжении имеются сертификаты о летной годности и регистрации двух из экспортированных в Армению самолетов, которых мы коснемся ниже.

Третий самолет, согласно чешской статистике, был экспортирован в Армению в июле 2012-го. По данным экспортирующей стороны, его вес составлял 73,5 тонны, стоимость - 5,3 млн. Вес лайнера однозначно вызывает вопросы, так как даже максимальный полетный вес “Boeing 737-500” (заправленного топливом и загруженного грузом) составляет 60,5 тонны.

Любопытно, однако, другое: по данным НСС РА в 2012 г. самолеты в нашу страну не экспортировались. Получается, что в 2011-2012 гг., согласно чешским статистикам, в Армению было экспортировано 3 самолета на общую сумму 58,8 млн долларов, а НСС РА представляет данные только об импортированных в 2011 г. двух самолетах стоимостью 25 млн долларов. Для того, чтобы понять, чем вызвана такая разница в данных, мы направили запрос в Комитет госдоходов, чья таможенная служба и предоставила цифры Национальной статслужбе РА.

В полученном ответе говорилось: “При проведении подобных сопоставлений (если предметом анализа являются опубликованные в разных странах или полученные из неизвестных источников данные) необходимо глубоко изучить методологию ведения статистики и данные сопоставляемых стран. В зависимости от разницы в методологиях при сопоставлении данных могут возникнуть существенные (объективные) отклонения (в частности, статистика импорта ведется по стране происхождения, а статистика экспорта – по стране назначения), следовательно, при сопоставлении опубликованных данных необходимо брать сопоставляемые данные”.

В свою очередь НСС пояснила, что показатели стран-партнеров могут отличаться по методологическим и техническим причинам, либо вследствие умышленного искажения данных (с подробностями можно ознакомиться здесь). Поскольку в данном случае стоимость, указанная экспортером – Чехией, превышает стоимость, указанную импортером – Арменией (обычно бывает наоборот), то стоит привести одной из пояснений НСС: “Импортеры могут декларировать товары под фальшивыми кодами, а также умышленно снижать стоимость импортируемого товара с целью доведения таможенных пошлин до минимума. Экспортеры могут умышленно превышать количество и стоимость экспортируемых товаров с целью увеличения возвращаемого НДС”. Это умышленное искажение статистических данных хозяйствующими субъектами.

Три самолета “Boeing”

В цикле статей об “Армавиа” мы коснулись доставленных из Чехии трех самолетов “Boeing”, которые стали последними самолетами этой авиакомпании. Напомним, что уже весной 2013 г. “Армавиа” прекратила полеты и встала на путь банкротства. Забегая вперед, расскажем, какую судьбу имели “герои” этой истории после их доставки в Армению.

EK-73771

Согласно авиационному справочнику planespotters.net, первым из этих трех самолетов в сентябре 2011 г. в Армению был доставлен тот лайнер, который в реестре самолетов РА был зарегистрирован под номером EK-73771. В том же месяце самолет на правах аренды был отправлен в столицу Словакии Братиславу, где М.Багдасаров в феврале этого года вместе с местным предпринимателем основал авиакомпанию “Bratavia”, которая в дальнейшем была переименована в “Slovakian Airlines”. Тем самым Багдасаров стремился расширить свой авиационный бизнес во всей Европе. Армянский самолет, ставший первым и последним самолетом этой компании, прибыл в Братиславу из английского Норвича, где цвета предыдущего эксплуатанта – “Чешских авиалиний” – были заменены на цвета нового оператора.

Самолет “Slovakian Airlines” прибыл в Братиславу (20.09.2011) Один из последних полетов: в небе над Тель-Авивом (13.01.2013)

Построенный в 1997-ом самолет, в котором имелось 24 места бизнес-класса и 84 места эконом-класса, был зарегистрирован в Словакии как OM-BTS и ждал разрешения на выполнение полетов, но так и не поднялся в небо. В дальнейшем Багдасаров, касаясь провалившегося армяно-словацкого проекта, сказал: “Это не удалось, так как требовало крупных инвестиций, что нынешние возможности не позволяют ”. По данным planespotters.net, в декабре 2011 г. самолет был возвращен “Армавиа”, хотя на имеющихся в Сети снимках можно увидеть, что в январе 2012-го он еще стоял в аэропорту Братиславы. В Армении лайнер ожидала лучшая участь: EK-73771 начал эксплуатироваться, однако “Армавиа” не покрасила его в свои цвета, довольствовавшись закраской белым цветом некоторых атрибутов бренда “Slovakian Airlines”.

EK-73771 в аэропорту Катовице (26.01.2015)

Однако в начале 2013 г. самолет был направлен на вынужденный простой в аэропорт польского города Катовице.И хотя этот “Boeing 737-500” все еще имеет армянскую регистрацию, он, если верить Главному управлению гражданской авиации РА, давно уже не числится в реестре самолетов РА.

EK-73775

Если первые два из этих трех самолетов, согласно данным чешских статистиков, были отправлены в Армению в сентябре 2011 г., то авиационные справочники содержат другую информацию. Согласно тому же planespotters.net, “Boeing 737-500”, получивший в Армении номер EK-73775, прибыл из Праги в Ереван 23 ноября. Самолет был построен в 1999 г. В Армении он несколько месяцев эксплуатировался в старом виде. Точнее, с него были удалены детали бренда “Чешских авиалиний”, но некоторые фрагменты все же остались.

EK-73775 в Дубае (04.12.2011) В Катовице (21.01.2013)

Уже в 2012-ом EK-73775 был окрашен в цвета “Армавиа” и получил название “Ованнес Айвазовский”. Однако этот самолет, как и остальные два, прослужил армянскому перевозчику недолго.

В январе 2013 г. самолет находился там же, в Катовице, после чего был доставлен в Армению, где вскоре перестал эксплуатироваться из-за прекращения полетов компанией “Армавиа”.

Из последних снимков EK-73775 в качестве самолета “Армавиа” (Москва, 28.03.2013)

В 2013-2015 гг. EK-73775 стоял в аэропорту “Звартноц”. 30 апреля 2015 г. лайнер вылетел в столицу Иордании Амман. Его эксплуатантом стала компания “Тарон Авиа” Гарника Папикяна.

Учредитель авиаперевозчика рассказал Hetq.am, что с целью техобслуживания (так называемый “C-check”) переправляет самолеты в Иорданию, где армянский оператор подписал соответствующие договоры с местными компаниями “Jordan Aeronautical-systems Company (JAC)” и “JAV (Jordan Aviation) Technic”. Новым владельцем EK-73775 стала зарегистрированная в свободной зоне аэропорта Шаржи компания “Ala International”, которая тоже принадлежит Г.Папикяну.

В августе 2015 г. “Тарон Авиа” сдал EK-73775 в аренду суданской авиакомпании “Badr Airlines” на условиях открытого лизинга. Это означало, что персонал, техобслуживание, страховка находились под ответственностью компании Папикяна, но самолет должен был обслуживать полеты суданской стороны и под ее кодом.

В аэропорту Хартума (19.11.2015)

Хотя Г.Папикян сказал нам, что в случае получения права на выполнение полетов (в конце концов он его получил в мае 2016-го) доставит самолеты в Армению, EK-73775 до сих пор находится в распоряжении “Badr Airlines”.

EK-73772

Судьба построенного в 1998 году этого самолета схожа с судьбой EK-73775. Согласно planespotters.net, EK-73772 прибыл в Армению 27 декабря 2011 г. В отличие от своего “близнеца” на EK-73775 остались полустертые цвета предыдущего оператора – “Чешских авиалиний”. После упадка “Армавиа” этот лайнер тоже стоял в аэропорту “Звартноц” до тех пор, пока его не приобрел новый владелец в лице “Ala International”. В июне 2015-го самолет был вывезен из Армении, а в октябре компания “Тарон Авиа” сдала его в аренду опять-таки“Badr Ailrines”, которая и эксплуатирует этот лайнер по сей день.

В Санкт-Петербурге (31.03.2012)

Судя по представленным ниже документам, вес EK-73775 и EK-73772 не превышает 32 тонны. С другой стороны при доставке в Армению EK-73771 было 12-14 лет, столько же времени он эксплуатировался, что ставит под сомнение чешские статистические данные о том, что стоимость двух самолетов может достигать 53,5 млн долларов (по некоторым данным стоимость выпущенного в 1994 г. “Boeing 737-500” без налогов составляет около 12 млн долларов, использованные стоят гораздо дешевле).

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"PPF banka” пытается признать гаранта банкротом

Как мы уже отметили, гарантом кредита в размере 23,4 млн долларов стало ЗАО “Мика-Цемент”, с которым чешский банк 8 августа 2011 г. заключил соответствующий договор.

Компания “Mika Limited” погашала кредит до 29 марта 2013 г., после чего перестала осуществлять платежи. Чешский банк несколько раз присылал извещения, но иони оставались без ответа. 19 марта 2014 г. “Mika Limited” было выдвинуто требование о досрочном погашении имевшегося на данный день обязательства в размере 18,5 млн долларов. 17 млн составляла основная сумма, оплате подлежали также проценты (531 тыс. долларов), штрафы (360 тыс. долларов), банковские расходы (345 тыс.долларов).

Требование о досрочной выплате суммы в течение 5 рабочих дней офшорная компания Багдасарова тоже не выполнила. После этого, 16 апреля, чешская сторона обратилась с аналогичным требованием к ЗАО “Мика Цемент”, которое тоже не выполнило требование банка. Тогда “PPF banka” обратился 28 августа 2015 г. в суд общей юрисдикции Котайкской области с иском о признании гаранта банкротом. Последний был уже переименован в ”Раздан Цемент”. Спустя несколько дней, 15 сентября, новый и единственный акционер “Раздан Цемента” ЗАО “ВТБ Банк Армения” обратилась в тот же суд с иском, которым требовала признать договор о гарантии недействительным.

19 ноября 2015 г. судья по делу о банкротстве Эдгар Саакян принял решение об отклонении иска “PPF banka”, отметив, что основанием для признания банкротом является бесспорность платежного обязательства, в данном же случае обязательство “Раздан Цемент” не бесспорно, так как оспаривается в суде по другому делу.

4 декабря представитель чешского банка Эмиль Амирханян подал апелляционную жалобу, в которой отмечалось, что суд первой инстанции неправильно трактовал закон: договор о гарантии оспаривает не “Раздан Цемент”, а другое юридическое лицо (банк), и должник не доказал наличие достаточных оснований для возражения против требования (как того требует закон), а это означает, что обязательство бесспорно.

25 февраля 2016 г. Апелляционный суд под председательством Амраи Петросяна отклонил жалобу представителя чешского банка.

По логике решения суда чешский банк мог сперва продать заложенные самолеты, на что указал в суде и представитель компании “Раздан Цемент” (примечательно, что в иске чешской стороны ничего не говорилось о нахождении трех самолетов под залогом, а также о том, что два из них уже проданы компании ”Ala International” Г.Папикяна). А если чехи и должны были подать иск о банкротстве, то в первую очередь против компании “Mika Limited”. В ходе процедуры банкротства заложенное имущество (3 самолета) было бы реализовано, и если бы полученной суммы не хватило для покрытия долга перед банкоми, то последний мог подать иск о банкротстве ЗАО “Раздан Цемент”.

Из решения Апелляционного суда вытекало, что банк, имея на руках договор о гарантии, мог обратиться в суд РА и в соответствующем порядке потребовать от “Раздан Цемента” всю не выплаченную сумму долга “Mika Limited”. Кассационный суд не принял жалобу истца на решение Апелляционного суда.

Хотя в договоре прописано, что все обязательства должны регулироваться и трактоваться в соответствии с чешским законодательством, а споры вокруг договора должны решаться в арбитражном суде Чехии, “ВТБ Армения”, как мы отметили выше, для признания недействительным договора о гарантии компании “Раздан Цемент” 15 сентября 2015 г. обратился в суд Котайкской области. Еще один аналогичный иск “ВТБ” подал в чешский суд. Ответчиком по делу, находящемуся в производстве судьи суда Котайкской области Аристакеса Сисакяна, является “Раздан Цемент”, в качестве третьего лица выступает “PPF banka”. В мае 2016 г. суд решил привлечь в качестве третьих лиц также Михаила Багдасарова и компанию “Mika Limited”.

Примечательно, что “PPF banka” подал иск против компании с армянской регистрацией, тем самым как бы пытаясь не вступать в тяжбу с офшорной компанией “Mika Limited”.

Hetq.am попытался взять интервью у представителей “PPF banka”, однако пресс-секретарь “PPF Group” Зузана Мигдалова (Zuzana Migdalová) сообщила следующее: “В вопросе банковской тайны чешский закон запрещает банку предоставлять какую-либо информацию о делах своих клиентов. Поэтому мы не можем прокомментировать данный вопрос”.

Чешский банк – кредитор обанкротившейся “Армавиа”

Дело о признании банкротом цементного завода, являющегося гарантом чешского кредита, еще не было передано в суд Котайкской области, когда обанкротился эксплуатант самолетов – компания “Армавиа”. “Mika Limited”, которой принадлежали 35% “Армавиа”, еще в сентябре 2014 г. обратилась в суд ереванского административного округа Малатия-Себастия с иском о признании “Армавиа” банкротом. 6 октября судья Лилит Катвалян удовлетворила иск. В марте 2015 г. был утвержден окончательный список 172 кредиторов “Армавиа” (в дальнейшем требования предъявили и другие лица). В этом списке “Mika Limited” находится на 134-ом месте (требуемая сумма - 38.378.000 долларов), “PPF banka” - на 123-ем (18.520.806 долларов). Требования в размере 28.053.487 драмов и 792.014 долларов предъявила “Армавиа” и основанная Багдасаровым компания “Мика Корпорейшн”, которая в списке кредиторов занимает 129-е место (в октябре 2016 г. эта компания тоже была признана банкротом и теперь обжалует решение в Апелляционном суде). Hetq.am писал о том, какая какое имущество вынесено на продажу для погашения долга “Армавиа”. Исходя из этого можно сказать, что полученных сумм не хватит для покрытия долгов перед чешским банком и компаниями-кредиторами Багдасарова, оказавшимися на нижних горизонталях списка.

Страховщик армяно-чешской сделки оказался в центре внимания правоохранителей

Как уже было отмечено, кредит, взятый компанией Багдасарова в “PPF banka”, застраховала чешская государственная акционерная компания “EGAP” (акционерами являются министерства финансов, промышленности и торговли, сельского хозяйства, иностранных дел Чехии). Тем самым на эту страховую компанию легло довольно тяжелое бремя, поскольку она фактически должна возместить убытки банка, если, конечно, эти суммы не удастся получить от Багдасарова.

Здание “EGAP” в Праге Здание “PPF” в Праге

После того, как в январе 2014 г. в здания “ČEB” и “EGAP” пришли правоохранители, будущий премьер-министр страны Богуслав Соботка (Bohuslav Sobotka) заявил, что эти учреждения необходимо “проветрить”. Премьер указал на необходимость выяснить, наколько эффективно управляют эти учреждения своими личными ресурсами, прозрачно ли осуществляется процесс предоставления и страхования кредитов или действуют другие механизмы.

Чешская полиция изъяла документы по кредитным инструментам. Согласно сообщениям местной прессы, бывшего гендиректора “EGAP” Карела Плеву и его заместителя обвинили в том, что они путем подделки документов застраховали кредит, выделенный “PPF banka” на строительство цементного завода во Вьетнаме, тем самым причинив государству ущерб в размере около 900 млн крон. Если обвинение подтвердится, то им грозит лишение свободы на срок до восьми лет.

В июне 2015 г. чешский сайт pojistnyden.cz написал о том, что в 2014 г. компания “EGAP” заявила о потере рекордной суммы – 5,9 млрд крон, большая часть которой должна была быть направлена на компенсацию убытков “ČEB”. Вместе с тем, согласно сайту, страховщику удалось вернуть дебиторский долг в размере 226 млн крон. В частности, были проданы два из трех самолетов, приобретенных в кредит компанией “Армавиа”. Третий все еще стоит в аэропорту польского города Катовице. Выше мы отмечали, что самолеты были заложены в выдавшем кредит “PPF banka”, поэтому логично думать, что именно банк продал два самолета, покупателем которых стала компания Гарника Папикяна “Ala International”. Получается, что банк продал часть заложенного имущества, но, не сообщив об этом, потребовал от армянского суда признать банкротом гаранта кредита – Разданский цементый завод.

Hetq.am попытался узнать официальную позицию “EGAP”, попросив эту компанию о встрече. Однако пресс-секретарь “EGAP” Гана Гикелова (Hana Hikelová) и заместитель генерального директора по линии торговли Марек Длоухи (Marek Dlouhý) не отреагировали на наши письма.

Источник Hetq.am в армянской общине Праги рассказал, что в кредитной сделке участвовал также Самвел Артушевич Агасарян (гражданин РА, зарегистрирован в Ереване). По данным госреестра Чехии, с 2002 г. Агасарян входит в ряд местных компаний. Он юрист, кандидат наук. В армянской общине хорошо знают братьев Самвела, Славика и Артура Агасарянов. Они ходатайствуют и о регистрации в Чехии компаний гражданами Армении. Об одном таком случае мы уже рассказывали.

Кто владелец “PPF banka”

Этот чешский банк входит в состав зарегистрированной в Амстердаме компании “PPF Group”, учредителем, председателем и главным акционером которой является известный чешский предприниматель Петр Кельнер (Petr Kellner). “PPF Group” принадлежат около 18% горнодобывающей офшорной компании “Polymetal International”. Напомним, что в настоящее время эта компания, имеющая российские корни, является владельцем ЗАО “Капанский горнообогатительный комбинат”, который эксплуатирует Капанское золото-полиметаллическое месторождение.

Коллаж lidovky.cz о сделке между Багдасаровым и Кельнером

Кельнер, который по версии “Форбс” занимает 96-е место в списке самых богатых людей мира и чье состояние на данный момент оцениватся в более чем 12 млрд долларов, является одним из близких людей нынешнего президента Чехии Милоша Земана (Miloš Zeman). Широкий отклик в чешской прессе получил тот факт, что из поездки в Китай в октябре 2014 г. Земан вернулся в Чехию не на государственном самолете, а на частном самолете входившего в состав сопровождавшей его делегации Кельнера. Пресс-секретарь президента отметил, что это было обусловлено желанием сэкономить время, так как Земан должен был участвовавать в важном мероприятии в Чехии.

Милош Земан обратился к Сержу Саргсяну

Находясь 8 июня 2016 г. с государственным визитом в Армении, Милош Земан выступил в резиденции президента РА с заявлением для представителей СМИ. В конце своего выступления президент Чехии сказал: “С господином Президентом мы достигли согласия в том, что большую важность представляют государственные гарантии в инвестиционном секторе, которые обеспечивают стабильность в наших экономических отношениях. Мне бы хотелось выразить благодарность господину Президенту, который пообещал оказать содействие в вопросе не решенной до сих пор сделки по компании “Мика Цемент”. Я придаю большое значение этому обещанию Президента”.

Отметим, что до этого “PPF banka” уже исчерпал все возможности добиться в армянских судебных инстанциях успеха в деле о банкротстве компании “Раздан Цемент”. По сообщению нашего источника, этот вопрос Земан поднял перед Саргсяном и в январе 2014 г., когда президент Армении находился с государственным визитом в Чехии. То есть попытка получить деньги банка, принадлежащего другу Земана, была предпринята уже на уровне президентов.

Чешская сторона: “EGAP” не склонна в будущем работать над проектами в Армении

После этого заявления “СивилНет” обратился в банк и Министерство промышленности и торговли Чехии. Если первый, как и в случае с Hetq.am, сослался на банковскую тайну и не прокомментировал ситуацию, то министерство, не дав оценку судебному решению об отклонении иска банка, ответил на другие вопросы.

“Власти Чехии и Армении обсуждали вопрос несколько раз. В последний раз –во время государственного визита Милоша Земана в июне 2016 г., а также в ходе рабочего визита министра промышленности и торговли Яна Младека в феврале 2016-го. В любом случае надо уважать независимость судебной власти. Мы подождем окончательного решения. Верим, что вопрос получит положительное решение”,- отметили в министерстве. На вопрос, как скажется судебная тяжба на армяно-чешских отношениях, в ведомстве ответили: “На данный момент трудно дать оценку ситуации, но последствия уже сказываются. Любая подобная проблема создает нежелательную атмосферу для предпринимателей, финансовых институтов и инвесторов. Компания по гарантированию и страхованию экспорта (EGAP) не склонна в будущем работать над проектами в Армении, а без такого содействия трудно представить реализацию крупных программ. Мы искренне надеемся, что проблема решится правовым путем и не окажет серьезного воздействия на двусторонние отношения”.

В августе 2016-го мы попросили одного из руководстелей министерства Чехии организовать встречу для ознакомления с официальной позицией. Однако сотрудница пресс-службы Дита Гавличкова (Dita Havlíčková) отметила: “Чешские государственные ведомства, в частности министерство промышленности и торговли, не комментируют судебные процессы. Просим в данном случае связаться с ответственными лицами “EGAP” (заместителем гендиректора Мареком Длоуи) или “PPF banka”. Как мы уже отметили выше, первый оставил наш запрос без ответа, второй отказался от комментариев из-за банковской тайны.

Вопросы о возможном развитии событий после ереванской встречи президентов и о точке зрения Милоша Земана мы адресовали также пресс-секретарю президента Чехии Иржи Овчачеку (Jiří Ovčáček), но он не отреагировал.

Армянская сторона: вопрос касается отношений между двумя частными субъектами

Hetq.am обратился с вопросами и к первому заместителю министра экономического развития и инвестиций РА Гарегину Мелконяну, который является сопредседателем армяно-чешской межправительственной экономической комиссии.

Вовлечено ли Министерство экономического развития каким-то образом в решение данной проблемы? Обсуждалась ли эта тема с Вашими чешскими партнерами?

Чешская сторона подняла вопрос в рамках второго заседания совместной армяно-чешской межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества. Армянская сторона отметила, что вопрос касается отношений двух частных хозяйствующих субъектов, а в таких случаях, когда существует проблема, она подлежит решению в рамках соглашений между двумя субъектами и действующих правовых регулирований.

Обсуждали ли представители EGAP эту тему с должностными лицами министерства или других органов?

Я отметил, что вопрос был поднят в рамках заседания, и на вопрос последовал соответствующий отклик. Об отдельной встрече или обсуждении данного вопроса с указанной компанией мне неизвестно.

Что было сделано начиная с июня государственными инстанциями РА для решения вопроса, учитывая обещание С.Саргсяна?

Насколько мне известно, в настоящее время идет судебный процесс, и я думаю, что данный вопрос можно будет затронуть по завершении этого процесса и изучении его результатов. Тем не менее, следует учесть, что речь идет о бизнес-сделке, заключенной между негосударстенными коммерческими субъектами.

Как проблема должна быть решена с точки зрения министерства? Есть ли конкретные пути решения?

По мнению министерства проблему следует рассматривать в рамках подписанной сделки и правовых урегулирований, в соответствии с установленным законом порядком. Здесь в первую очередь следует учесть положения договора, заключенного между двумя сторонами-субъектами, о которых министерству ничего не известно и которые выходят за рамки его компетенции.

Какие последствия имело в этот период отрицательное отношение “EGAP” к поддержке инвестиций в РА? Чешские инвестиции в Армении сократились, выросли или остались на прежнем уровне?

Конечно, гораздо предпочтительней, чтобы в процессе заключения сделки между двумя частными компаниями не было проблем. В данном случае следует в первую очередь понять, какие договоренности должны были быть достигнуты в свое время между этими частными компаниями, которые позволили бы исключить или свести к минимуму риск возникновения подобных явлений, или какие минимальные условия удовлетворили бы стороны в вопросе заключения, страхования сделки и т.д.

В любом случае я не думаю, что эта ситуация может способствовать тому, чтобы “EGAP” перестала содействовать осуществлению инвестиций в Армении. Вместе с тем отмечу, что никакой официальной информации от “EGAP” или чешской стороны относительно отмены проектов в Армении не поступало. Более того, в этом году (то есть в 2016-ом.- Авт.) мы уже провели в Ереване и Праге три соместных бизнес-форума, в которых активное участие принимала чешская сторона, в том числе компания “EGAP”.

Представьте, пожалуйста, динамику осуществления инвестиций чешскими компаниями в Армении в 2014-2016 гг.

Что касается объемов чешских инвестиций, то, согласно официальным данным НСС РА, валовые потоки чешских инвестиций в реальный сектор экономики РА по положению на конец июня 2016 г. составили 42,8 млн драмов РА. В 2002-2016 гг., по статистическим данным РА, потоки чешских инвестиций в Армению не были зарегистрированы.

Следует отметить, что сбор данных об иностранных инвестициях Национальная статистическая служба РА проводит по определенной методологии.

Относительно деятельности чешских компаний в Армении отмечу, что в организованных в 2016 г. бизнес-форумах участвовали несколько десятков чешских компаний. В ходе встреч между армянскими и чешскими компаниями были достигнуты предварительные договоренности, подписаны меморандумы. Министерство сделало максимум возможного, чтобы создать условия для установления связей между компаниями.

Опросы, проведенные нами после мероприятий, показали, что имеется достаточное количество конкретных совместных программ, которые можно претворить в жизнь. Надеюсь, в дальнейшем мы увидим положительное воздействие этих форумов на статистические данные.

Из ответа замминистра можно предположить, как будет выполнено обещание, данное Сержем Саргсяном: проблема возникла между частными хозяйствующими субъектами и должна быть решена правовым путем в рамках заключенного договора. Интересно, что после всего этого замминистра иностранных дел РА Роберт Арутюнян в ходе своего визита в ноябре в Чехию встретился с министром промышленности и торговли Яном Младеком, председателем совета директоров “ČEB” Карелом Бурешем и генеральным директором “EGAP” Яном Прохазкой. Hetq.am направил запрос в МИД с целью узнать подробности этой встречи и в частности позицию “EGAP” в вопросе содействия реализуемым в Армении проектам.

На запрос ответил сам Р.Арутюнян, который сообщил следующее: “В ходе встреч обсуждался широкий круг вопросов, касающихся экономической дипломатии и развития армяно-чешских торгово-экономических отношений. Вместе с тем считаем нужным отметить, что в ходе встречи вопросы, касающиеся проблем между компанией “EGAP” и компаниями М.Багдасарова, не затрагивались. На встреча с Карелом Бурешем и Яном Прохазкой обсуждались инструментарий и механизмы финансирования возможных инвестиций в экономику Армении или кредитования выгодных сделок. Указанные компании сотрудничают с отдельными странами по четко установленным механизмам. Они выразили готовность в случае выдвижения конкретных предложений осуществить в рамках возможного сотрудничества с Арменией страхование упомянутых программ, используя соответствующий инструментарий”.

Если компания “EGAP” действительно не затрагивала болезненную для нее тему, означает ли это, что чехи, пострадавшие от Багдасарова и получившие в судах РА отказ по делу о банкротстве цементного завода, потеряли надежду на осуществление правосудия в Армении и удовлетворение ходатайства на уровне президентов? Дать ответ на этот вопрос очень трудно. Тем временем судебная тяжба продолжается.

Фото: Саро Багдасарян, источники сети