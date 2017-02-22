Компания председателя Арбитражного суда намерена искать железо на Базумском месторождении

ООО “Айрон майнинг” проведет геологическое изучение недр Базумского месторождения железной руды с целью добычи полезных ископаемых.

Компания была зарегистрирована в сентябре 2016 г. Саядом Бадаляном и Севаком Алексаняном. Однако с января 2017-го единственным акционером компании является председатель Арбитражного суда при Торгово-промышленной палате, директор адвокатской конторы “Инвестмент Ло групп” Арташес Какоян. Алексанян и Балаян работают в той же конторе юрисконсультом и адвокатом.

6 февраля Министерство окружающей среды выдало положительное заключение по проекту, выдвинув одно требование: запретить проведение геолого-разведочных работ, нарушающих почвенный покров территории месторождения.

Последняя входит в административные границы общины Гугарк Лорийской области и занимает площадь около 621,4 га. Имеет выраженный горный рельеф и глубокие ущелья.

Компания собирается провести дополнительное изучение полученных ранее документальных данных и образцов.

Геолого-разведочные работы начнутся в первом квартале 2017 г. и завершатся в четвертом квартале 2019 г.

Арташес Какоян имеет тесные связи с властями страны. В 2003 г. он был представителем президента РА и Центризбиркома в процессах обжалования результатов президентских выборов. Был советником компаний Lydian International и Fortune Resources по резонансным горнодобывающим проектам.

Какоян также представлял правительство РА при заключении сделок по Воротанскому каскаду, был советником “Ташир Групп” в сделке по продаже “Электросетей Армении”, возглавлял юридическую группу, работавшую над проектом реформирования Кодекса о недрах РА.